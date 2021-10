Ethereum breekt record met dank aan Shiba Inu coin

De hype rondom altcoins laait op. En mede door Shiba Inu coin heeft Ethereum een nieuw record gebroken.

Ruim een week nadat Bitcoin een nieuwe all time high (ATH) noteerde is het nu de beurt aan Ethereum. Het heeft een paar dagen langer geduurd dan sommigen wellicht hadden verwacht, maar nu is het moment daar. Dat record komt mede omdat deze week Shiba Inu coin astronomisch hard is gestegen. Goed nieuws voor altcoins en de bezitters daarvan natuurlijk.

Ethereum bereikte vandaag, vrijdag 29 oktober 2021, de ATH op een koerswaarde van 4.402 dollar. Dat gebeurde omstreeks 05:30 vanmorgen vroeg. Sinds gisteren was er een flinke stijging met Ethereum gaande, waardoor het record in zicht kwam. Een vergelijkbare koers zie je bij Shiba Inu coin (SHIB), die juist even dipte op de donderdag.

Het vorige record van Ethereum was 4.379 dollar. Die koerswaarde werd bereikt op mei van dit jaar. Op het moment van schrijven is de altcoin 45 procent gestegen in vergelijking met een maand geleden. Ter vergelijking. Bitcoin steeg 40 procent in dezelfde periode. Beide cryptomunten zitten op een roze en stabiele wolk. De laatste twee maanden van 2021 komen in zicht. Het is afwachten wat november en december gaan brengen. (via Coindesk)