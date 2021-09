‘Ethereum is overgewaardeerd!’

Dat zegt een strateeg bij de zakenbank JPMorgen. Hij zegt dat de reële waarde van Ethereum lager ligt en dus is de munt overgewaardeerd.

De strateeg van de bank heeft hier onderzoek naar gedaan. Volgens een reeks metingen op basis van netwerkactiviteit, berekende hij de waarde van ether op $1.500. Dat is 55% lager dan de huidige marktprijs. Een van de redenen voor deze beoordeling is dat Ethereum niet meer zo uniek is en te maken heeft met zware concurrentie van andere ketens zoals Solana en Avalanche.

De naam van de strateeg is Nikolaos Panigirtzoglou. En hij is niet zomaar iemand, hij is de Managing Director van JPMorgan. Hij verklaarde dat hij denkt dat Ethereum (ETH), de native asset van het Ethereum-netwerk, schromelijk overgewaardeerd is. Panigirtzoglou nam verschillende maatstaven voor de netwerkactiviteit en probeerde deze te vertalen in een getal dat de reële waarde van het actief vertegenwoordigde. Hij en zijn team schatten de reële waarde van Ethereum op $1.500, wat momenteel 55% lager is dan de huidige marktprijs. De strateeg denkt dat de prijs is gestegen als gevolg van het vertrouwen dat de markt heeft in de toekomstige ontwikkelingen van het project. Emotie dus. Hij beweerde:

‘We kijken naar de hashrate en het aantal unieke adressen om te proberen de waarde voor Ethereum te begrijpen. We hebben moeite om boven de $1.500 te komen. De huidige prijs drukt een exponentiële toename in gebruik en verkeer uit die misschien niet zal voordoen.’

Ethereum-killers in overvloed

Ethereum heeft tegenwoordig veel concurrenten. De munt is dus niet meer zo uniek en wellicht zijn deze ‘killers’ wel beter. Ethereum was een pionier in het concept en de implementatie van slimme contracten in de markt voor cryptocurrency. Maar die functie wordt nu gedeeld door een hele reeks ketens, die een hap van het marktaandeel van Ethereum willen nemen door dezelfde eigenschappen aan te bieden. Hierover benadrukte Panigirtzoglou:

Het is niet uniek. Je ziet al concurrentie van Binance, concurrentie van Solana. En er zullen er in de toekomst meer volgen. Hoewel deze Ethereum-netwerkalternatieven met enige kracht op de markt zijn gekomen, kan het moeilijk zijn om de netwerkeffecten van Ethereum te verslaan. Toch heeft het invloed op de waarde van de munt.