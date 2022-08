Ethereum krijgt het bijna voor elkaar, maar is er nog niet

Ethereum gaat als een raket, maar knalde tegen een plafond aan.

Hoewel Bitcoin ook lekker aan het stijgen is, kijk de cryptowereld voornamelijk naar Ethereum. De bekendste altcoin heeft een behoorlijke klim achter de rug in de afgelopen maanden. Maar ook Ethereum heeft te maken met psychologische grenzen, zoals elk financieel instrument.

De volgende grote halte is een koerswaarde van 2.000 dollar. Al urenlang beweegt de koers op een niveau tussen de 1.900 dollar en 2.000 dollar. Zo gaat het eigenlijk al sinds gistermiddag, aldus de chart op Coindesk. Op het moment van schrijven lichtjes gezakt naar een niveau onder de 1.900 dollar. Maar dat lijkt slechts een tijdelijk iets om even op adem te komen.

Ethereum als een raket

De klim van Ethereum is indrukwekkend. Een maand geleden stond de munt op een waarde van zo’n 1.000 dollar. Als de 2.000 dollar doorbroken wordt is er in een tijdsbestek van een maand een stijging van 100 procent gerealiseerd. Dat zijn ouderwetse stijgingen voor crypto. Iets dat we al een tijdje niet hebben gezien met Bitcoin.

De Ethereum raket is nog niet vertrokken. Daarvoor moet die 2k wel eerst doorbroken worden. Daarvoor is er nu nog te veel weerstand. Mocht de weerstand gebroken worden dan kan het hard gaan. Leuk om in de gaten te houden!