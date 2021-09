Ethereum oprichter heeft slimme ideeën over samenwerking Dogecoin en Ethereum

De Ethereum oprichter Vitalik Buterin heeft ideeën ontwikkeld over een mogelijke samenwerking tussen Dogecoin en Ethereum. Lees hier welke dat zijn.

Ethereum-medeoprichter Vitalik Buterin deelde verleden week zijn mening over de mogelijke samenwerking tussen Dogecoin en Ethereum. Dit als onderdeel van een Twitter-experiment dat hij uitvoert. Waarbij alleen de 268 mensen die hij volgde hem vragen kunnen stellen.

Samenwerking Dogecoin en Ethereum

De volgers hebben hier gretig gebruik van gemaakt. Een van de volgers was Three Arrows Capital CEO Zhu Su. De Twitteraar vroeg: “Wat zijn enkele veelbelovende ideeën voor Ethereum / Doge-samenwerking? Wat was het aan Doge dat je in het project interesseerde?” Su zei onlangs dat hij “erg optimistisch” is over Dogecoin en dat de meme-cryptocurrency “geen risico heeft dat het ooit enige regelgevende problemen heeft”.

Verwijzend naar Proof-of-Stake (PoS) en Proof-of-Work (PoW), antwoordde Buterin op Su. “Persoonlijk hoop ik dat Doge snel kan overschakelen naar PoS, misschien met behulp van Ethereum-code. Ik hoop ook dat ze de jaarlijkse PoW-uitgifte van 5b/ jaar niet annuleren, maar in een soort DAO stoppen die wereldwijde publieke goederen financiert. Zou goed passen bij het niet-hebzuchtige, gezonde ethos van Dogecoin”.

Potentie

In andere woorden: Doge moet gebruik gaan maken van de code van Ethereum om zich verder te ontwikkelen. In juni sprak Buterin ook al over mogelijke samenwerking tussen Ethereum en Dogecoin. “Als Doge op de een of andere manier een brug wil slaan naar Ethereum, dan kunnen mensen Doge duizenden keren per seconde in de loopring verhandelen, dan zou dat geweldig zijn”, meende de mede-oprichter van Ethereum. “Ik denk dat we een veilige Doge-naar-Ethereum-brug kunnen hebben. Dat zou geweldig zijn, en als Ethereum schaalbaarheid krijgt die werkt voor Ethereum-activa, zou je in staat zijn om verpakte Doge te verhandelen met zeer lage transactiekosten en ook met zeer hoge snelheid, “zei hij verder.

In augustus is de Dogecoin Foundation opnieuw gelanceerd met Buterin als een van haar bestuursadviseurs, samen met Jared Birchall, een naaste medewerker van Tesla CEO Elon Musk, een andere prominente Dogecoin-supporter.