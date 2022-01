Ethereum oprichter komt met bizar idee!

Een van de oprichters van de digitale munt Ethereum heeft een oplossing bedacht op een probleem, dat aardig bizar is.

Vitalik Buterin, de mede-oprichter en uitvinder van Ethereum, is echt een standaard nerd. Zo ziet hij er ook uit. Maar de slimme peer is ver gekomen en bulkt nu van het geld. Hij heeft ook allerlei ideeën, die buitengewoon innovatief zijn. Om het maar zo te zeggen. Toch worden de hersenspinsels van dit soort genieën niet altijd positief ontvangen, dat is nu ook het geval.

Ethereum oprichter heeft een idee

De 27-jarige oprichter heeft een gedurfde oplossing bedacht voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat is een probleem waar elk land mee te kampen heeft. Oplossingen zijn bijvoorbeeld verplichte vrouwenquota. Je moet dus bijvoorbeeld een wettelijk verplicht aantal vrouwen in de board of directors hebben. De Ethereum oprichter gaat een stap verder, namelijk synthetische baarmoeders.

“Synthetische baarmoeders zouden de zware last van zwangerschap wegnemen en de ongelijkheid aanzienlijk verminderen”, tweette hij. Het bericht kon rekenen op veel steun uit de techwereld, maar wekte de woede van feministen op. Ze voerden aan dat biologische zwangerschap niet de belangrijkste belemmering is voor gendergelijkheid. In plaats daarvan wezen ze op de hoge kosten van opvoeding, beperkte overheidssteun en wijdverbreid seksisme. Sommigen wezen op de positieve aspecten van zwangerschap – of suggereerden dat Buterin los stond van de realiteit.

Discussie

De opmerkelijke oplossing van Buterin kwam naar voren in een discussie die was gestart door Elon Musk. De Tesla-magnaat uitte zijn lang gekoesterde zorgen over de ineenstorting van de bevolking: ‘We zouden ons veel meer zorgen moeten maken over de ineenstorting van de bevolking… Als er niet genoeg mensen zijn voor de aarde, zal er zeker niet genoeg zijn voor Mars’. Synthetische baarmoeders zouden Musk vermoedelijk voorzien van de arbeiders die zijn kolonie op Mars nodig heeft. Toekomstmuziek of binnenkort werkelijkheid?