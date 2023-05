EU akkoord met Activision Blizzard acquisitie door Microsoft

Een nachtegaal moet kunnen zingen, een windhond kunnen rennen. En kapitalisten moeten bedrijven opslokken totdat je alles van tandenborstels tot vliegdekschepen bij één en dezelfde corporate entiteit kunt kopen. Vandaag zijn we weer een stukje dichter bij die schijnbaar onontkomelijke toekomst gekomen: als het aan de EU ligt mag Activision Blizzard verder onder de Microsoft bannier.

EU overstag

Sinds januari van afgelopen jaar is Microsoft bezig met de overname van concurrent Activision Blizzard, zelf al een samensmelting van wat voorheen twee zelfstandige operaties waren: Activision (bekend van megahit Call of Duty) en Blizzard (MMO World of Warcraft, nog altijd de grootste in zijn soort). Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Governamentele toezichthouders als de Amerikaanse FTC, de Britse Competition and Markets Authority (CMA) en de Europese Commissie moeten de deal goedkeuren. Dit in hoofdzaak om monopolievorming tegen te gaan.

Een schamele 69 miljard dollar moet de overname gaan kosten. De grootste deal in de gaming geschiedenis. Wanneer de deal rond is kan Microsoft de zoveelste kerf zetten op zijn bedstijl. Onder Microsofts gaming afdeling vallen reeds 23 bedrijven, waaronder grote namen als 343 Industries (Halo), Mojang (van Minecraft), Obsidian (Pillars of Eternity en Outer Worlds) en Bethesda (Elder Scrolls en Fallout). Daarbij heeft Microsoft een eigen lijn gamingconsoles, de XBox. Met de hypothetische overname van Activision Blizzard vormt het bedrijf een significant blok in de game-industrie. Als de overname doorgaat wordt het bedrijf de op twee (Tencent en Sony) na grootste uitgever van games ter wereld.

Maar volgens de EU dus geen monopolie. Volgens de Europese Commissie heeft Microsoft concessies gedaan om de competitie niet te veel te drukken. Bijvoorbeeld op het snel groeiende gebied van cloud gaming diensten. Microsoft zal de komende tien jaar Activision titels niet exclusief op de eigen streamingdienst aanbieden en de kwaliteit of de beschikbaarheid van specifieke content niet beperken op andere diensten. De deal is volgens de Commissie een behoorlijke stap vooruit op de huidige situatie.

Elders wel twijfels

Gek genoeg denken ze daar in het Verenigd Koninkrijk en de anders zo laissez faire Verenigde Staten anders over. De FTC heeft een rechtszaak aangespannen om de overname tegen te houden. De FTC maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de overname waar het gaat om de rechten van consumenten en werknemers en de concurrentiepositie van het bedrijf.

Het is een verrassend snelle reactie van de Amerikaanse toezichthouder. Volgens de berichtgeving wil de FTC niet het risico lopen voor een voldongen feit te komen staan wanneer de EU de deal wel goedkeurt. Mogelijk als reactie op de rechtszaak lanceerde Microsoft een PR campagne waarin het de pro vakbond stand die het bedrijf aan zegt te nemen voorop zette. Een niet zomaar uitgekozen onderwerp, gezien de door Activision Blizzard getoonde weerstand op dit gebied.

De CMA gaat zelfs nog een stapje verder dan de FTC. De CMA blokkeert de deal vooralsnog vanwege zorgen over de concurentiepositie. Microsoft vecht de beslissing momenteel aan en dat moeten ze ook wel. In tegenstelling tot de FTC beschikt de CMA over de legale autoriteit om de deal te stoppen. Op de 11e mei heeft de toezichthouder een interim bevel uitgegeven waarin staat dat zelfs waar het gaat om het kopen van elkaars aandelen, Microsoft en Activision Blizzard eerst om goedkeuring moeten vragen.

Voorlopig wachten op verloop rechtszaken

Of de deal daadwerkelijk voltrokken zal worden is dus vooralsnog zeer de vraag. Met het fiat van de Europese Commissie versterkt Microsoft de positie tegenover de weerstand van zowel de CMA als de FTC. Echter, zullen die twee niet zomaar overstag gaan. Zoals eerder aangegeven kan de rechtszaak aangespannen door de FTC zonder verdere wetgeving de deal niet direct blokkeren. De ogen zijn dan ook vooral gericht op het appel van de beslissing van de CMA.