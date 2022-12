EU dreigt met ban Twitter

De Europese Unie is niet blij met de verregaande vrijheid van meningsuiting die de nieuwe Twittereigenaar Elon Musk voorstaat.

Strenge Europese regels

De eurocommissaris die over mediazaken gaat, Thierry Breton, heeft laten weten dat hij de strenge Europese regels die voor sociale netwerken gelden, ook op Twitter van toepassing wil laten zijn. Al eerder heeft de Europese Unie omstreden maatregelen genomen, zoals het blokkeren van de Russische propagandawebsites RT.com en Sputniknews.com wegens het verspreiden van, volgens de EU, nepnieuws.

Het meest omstreden onderdeel is het bestrijden van “disinformatie”, tijdens de Tweede Wereldoorlog “onjuiste berichten” geheten. “Onafhankelijke” factcheckers moeten volgens EU-regels hoaxes en desinformatie bestrijden. Het probleem is dat vooral bij politiek beladen onderwerpen, of onderwerpen waar wetenschappelijk gezien nog veel twijfels over zijn, dit vaak niet goed mogelijk is.

“Bescherming van de Nederlandse bevolking tegen onjuiste berichten”, juli 1940

In eerste instantie heeft Musk aangegeven dat hij er veel voor voelt om de Europese richtlijnen door te voeren. Probleem met deze richtlijnen is dat die actieve moderatie vereisen, waardoor Musk weer veel nieuw personeel zou moeten aannemen.

Musk heeft verregaande plannen met Twitter. Onderdeel van deze plannen is een geautomatiseerd systeem waarmee de meest problematische uitingen kunnen worden geweerd. Denk dan aan dingen als bedreiging, aanzetten tot geweld of andere misdrijven.

Hoge boetes of verbanning uit de EU

Breton dreigt verder, dat als Musk niet akkoord gaat met de Europese regels, de Europese Unie hoge boetes kan opleggen en de toegang tot Twitter vanaf de Europese Unie kan blokkeren. Het opleggen van hoge boetes kan natuurlijk alleen als Twitter als rechtspersoon in de Europese Unie is vertegenwoordigd en laat Musk nu net het kantoor in Brussel gesloten hebben.

Twitter blokkeren kan natuurlijk wel, zoals al eerder met deze Russische sites is gebeurd, maar zal als logisch gevolg hebben dat Europese twitteraars massaal over zullen stappen op VPN.