EU gaat vervangbare accu in smartphones verplicht stellen

Goed nieuws voor de consument: de vervangbare accu komt terug. Binnenkort kan je zelf je accu uit de telefoon halen en vervangen en hoef je niet meer naar een dure winkel.

Bij een Fairphone kan je nu al alle onderdelen zelf vervangen (bron/©: Fairphone).

Wat de wetgeving van de EU inhoudt

De nieuwe EU-maatregel houdt in dat het bij elektrische apparaten altijd mogelijk moet zijn om de ingebouwde accu te vervangen. Dat geldt voor smartphones en ook andere apparatuur, zoals oplaadbaar gereedschap. De verwachting is dat dit flink zal helpen om de hoeveelheid elektronisch afval te verkleinen. De verplichting van de vervangbare accu is er gekomen na een campagne van Right2Repair.

Terugkeer naar de situatie van vroeger met de vervangbare accu

De eerste mobiele telefoons hadden accu’s die je makkelijk kon vervangen. Door Apple en daarna ook andere fabrikanten, is de trend ingezet dat accu’s vastgesoldeerd zijn in de telefoon en dat deze alleen in een dure repairshop of met speciaal gereedschap vervangen kunnen worden. Daarmee werd de vervangbare accu een uitzondering.

Planned obsolescence

Het gevolg daarvan was dat het voor consumenten nodig werd om na 500-1500 keer opladen (dit komt in de praktijk neer op 1-3 jaar) een nieuwe telefoon te kopen, want de oplaadcapaciteit van de accu loopt dan ernstig terug, waardoor de batterij veel sneller leeg is. Voor de fabrikanten van smartphones is dat natuurlijk goed nieuws want zo krijgt zij meer omzet.



Voor mensen die begaan zijn met de leefomgeving minder, want de productie van smartphones is één van de meest vervuilende activiteiten die we kennen. Als met bijvoorbeeld een vervangbare accu een smartphone langer meegaat, is dat een flinke winst voor het milieu.

Niet vervangbare accu laat smartphone altijd meeluisteren

En er is nog een ander belangrijk nadeel: als je de accu niet uit een telefoon kan halen, is het onmogelijk om deze met 100% zekerheid uit te schakelen. Een fabrikant kan altijd de telefoon op stand-by laten staan terwijl het lijkt alsof de telefoon uitstaat, en in die tijd bijvoorbeeld gesprekken opnemen of data van de telefoon versturen naar een server in bijvoorbeeld China.

Op dit moment is alleen bij een handjevol telefoons het vervangen van de accu mogelijk. Een daarvan is de serie telefoons van het Nederlandse merk Fairphone.