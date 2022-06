EU pakt Apple aan met verplichte USB-C kabel

Brussel gaat Apple dwarsliggen door USB-C te verplichten voor smartphones. Een harde stap!

Terwijl alle merken achter smartphones netjes unaniem werken met USB-C is Apple de enige dwarsligger met een eigen kabel. Namelijk de Lightning-kabel. Opmerkelijk, aangezien het Amerikaanse techbedrijf altijd van alles roept over het milieu. Werken met een eigen kabel is juist niet milieuvriendelijk, maar daar trekken ze zich vooralsnog niets van aan in Cupertino.

Apple en USB-C

In Brussel wel. Het Europees Parlement werkt aan een overeenkomst om leveranciers van smartphones te verplichten met USB-C te werken. Dit raakt in principe geen enkel merk, behalve Apple. De Amerikanen zullen er dan ook niet blij mee zijn.

De verwachting is dat Apple op den duur wel overgaat op USB-C. Wanneer is nog maar de vraag. Deze nieuwe overeenkomst van de EU kan dingen in een stroomversnelling zetten. Iets waar Apple wellicht niet op gerekend had. Aan de andere kant hebben ze lang genoeg de tijd gehad om de overstap te maken. USB-C is niet iets dat pas vorig jaar werd geïntroduceerd.

Misschien dat Apple dan ook eens kan kijken naar supersnel opladen zoals Android-concurrenten wel voor elkaar hebben middels USB-C. Het opladen van een iPhone gaat significant langzamer in vergelijking met de toestellen van OnePlus, Xiaomi en OPPO. Een stukje innovatie zou niet gek zijn, nietwaar? (via Reuters)