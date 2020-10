Zo helpt de EU jou van irritante bloatware apps af - Apparata

De EU heeft na de opladers ook de bloatware apps van smartphonefabrikanten op de korrel.

Als je een smartphone hebt krijg je automatisch te maken met bloatware. Bloatware is de verzamelnaam voor apps die automatisch geïnstalleerd worden door smartphonefabrikanten als je één van hun smartphones koopt.

Waarom zijn de bloatware apps zo irritant?

Veel apps die als bloatware worden geïnstalleerd zijn voor gebruikers niet interessant. Toch zijn ze verplicht door de fabrikant. Vaak stelt de fabrikant ook dat jouw smartphone anders niet meer functioneert. Zonde, want de apps nemen wel geheugen in, zorgen voor verhoogd batterijgebruik en hebben vaak ook toegang tot andere data. Omdat de apps als ‘essentieel’ bestempeld zijn kun je ze vaak niet verwijderen. Klanten zijn hier vaak niet blij mee. Zo kreeg OnePlus recent forse kritiek op haar nieuwste bloatware.

Hoe pakt de EU bloatware apps aan?

Als het aan de EU ligt ben je binnenkort van deze ergernis af. In de te komen wetgeving over digitale dienstverlening lijkt de EU de burgers te hulp te schieten. Volgens de laatste berichten zal de EU fabrikanten dwingen om de apps los te koppelen van de firmware, zodat ze makkelijker verwijderd kunnen worden. Daarbij eist de EU dat smartphones na verwijdering normaal moeten blijven functioneren.

Kunnen we nog meer verwachten?

De nieuwe wetgeving is erop gericht om de controle van grote bedrijven op internet en gebruik van digitale diensten in te perken. Deze maatregel is daar een klein onderdeel van. Al eerder zagen we andere delen voorbij komen. Zo moet Apple in Europa verplicht haar kabels aanpassen. De concept-wet moet later dit jaar voorgelegd worden. Dan weten we alle regels die de EU in petto heeft.

Bron: Slashgear