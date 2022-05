Deze game moet Rusland uitbreiding in de ijskast zetten

Er zou voor de populaire simulator Euro Truck Simulator 2 een Rusland uitbreiding komen. Gezien het huidige politieke klimaat doet de uitgever dat toch niet.

Simulators zijn toch een beetje het ondergeschoven kindje van de game-wereld geweest. De meeste simulators waren niet echt goed genoeg om echt door te kunnen als simulator. Soms is dat niet erg, maar je wil zo goed mogelijk realisme. Wat dat betreft is Euro Truck Simulator 2 een erg goede simulator en daardoor een aardige game.

Euro Truck Simulator 2

Het doel is natuurlijk het simuleren van het leven van een vrachtwagenchauffeur. Ladingen van hot naar her brengen met je eigen vrachtwagen en soms wel urenlang kilometers verslinden op snelwegen door heel Europa. De makers van het spel, het Tsjechische SCS Software, proberen dan ook de game zo realistisch mogelijk te maken door het doorvoeren van updates. Het spel dateert uit 2012, maar de grafische kwaliteit is prima in orde, door steeds nieuwe features toe te voegen is het spel aardig up to date en ook waar je kunt rijden wordt steeds maar weer geüpdatet. Vergeleken met de toch ietwat schamele grootte van de originele kaart kun je nu naar het Oostblok, Roemenïe, Bulgarije, Turkije, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Scandinavië dan wel de Baltische staten. Middels betaalde extra content (DLC’s) kun je zo de originele kaart uitbreiden. Aan de nieuwste DLC wordt al hard gewerkt. Tenminste, werd.

Euro Truck Simulator 2 in Rusland gaat niet door

Die nieuwste DLC is namelijk getiteld “Heart of Russia”. Het doel was om het Europese deel van Rusland als uitbreiding voor Euro Truck Simulator 2 toe te voegen aan de kaart. Allemaal dikke prima, totdat de situatie in Oekraïne losbarstte. Met het binnenvallen van Oekraïne maakte Rusland de politieke situatie rondom deze twee landen aardig complex. Zodoende zat SCS met het handen in het haar om te kijken naar hoe en wat.

Het resultaat werd vandaag duidelijk. SCS Software zet de Heart of Russia uitbreiding voor Euro Truck Simulator 2 in de ijskast. SCS verklaart dat ze niet genoeg kunnen benadrukken dat alles wat ze doen een niet-politiek uitgangspunt heeft. Immers ligt Rusland gewoon deels in Europa en wil je de kaart van Europa zo goed mogelijk namaken, wat niks te maken heeft met politiek. Toch voelde het niet goed om een Rusland uitbreiding uit te brengen voor Euro Truck Simulator 2 omdat dit opgevat zou kunnen worden als support voor Rusland.

En nu?

Het duurt langer dan een jaar om van A tot Z een uitbreiding in elkaar te schroeven, dus het zou zonde zijn om alles weg te gooien. SCS hoopt dat de situatie in Oekraïne stabiliseert en de Rusland-uitbreiding te vermijden totdat de spanningen daar zijn gaan liggen. Zodra dat gebeurt, wil SCS kijken naar hoe de Rusland-uitbreiding het herstellen van de situatie in Oekraïne positief kan helpen. Voor nu kan daar niet zo veel mee. En voor mensen die dit jaar een uitbreiding voor Euro Truck Simulator 2 verwachtten: helaas. Maar sommige dingen zijn belangrijker.