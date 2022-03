De Europese markt van elektrische fietsen groeide explosief, en zal ook de komende jaren flink toenemen in omvang. Dat meldt het Amerikaanse onderzoeksbureau Mordor Intelligence. Zij stellen: ‘Europa grootste groeimarkt elektrische fiets’. En inderdaad hebben de Amerikanen hoge verwachtingen van de Europese e-bike markt, gezien spectaculaire overnames in de sector. Wat kunnen we de komende jaren verwachten?

Verdubbeling in de Europese groeimarkt

Het onderzoek had betrekking op de periode van 2020-2026. In 2020 had de Europese markt voor elektrische fietsen een omvang van $ 8,1 miljard, en volgens het bureau zal deze omvang meer dan verdubbelen tot $ 16,6 miljard in 2026. Dit komt neer op een gemiddelde groeisnelheid van bijna 13% per jaar in deze periode.

‘Europa grootste groeimarkt elektrische fiets’

Ook steeds meer bedrijven, zoals Deutsche Post, stappen over op de milieuvriendelijker e-bikes. Bron Flickr

Dat is voor de ontwikkelde economieën als die in Europa natuurlijk best wel veel, wat verklaart waarom er zoveel interesse is voor overnames van Europese elektrische fietsfabrikanten.

De Europese markt is op ouderwets degelijk protectionistische manier afgeschermd voor bijvoorbeeld Chinese fietsen en fietsen uit de rest van de wereld, waardoor de prijzen voor fietsen in Europa relatief hoog liggen en de marges dus ook.

Maar uiteraard loeren de Chinese fabrikanten op een kans om in Europa ook fietsen te kunnen verkopen. Ook Amerikaanse fabrikanten willen graag fietsen verkopen, maar zij hebben het wat makkelijker dan Chinese fabrikanten. Aan de andere kant zijn de salarissen in Amerika natuurlijk een stukje hoger dan in China, wat dit voordeel dan weer minder maakt. Dat maakt Europa grootste groeimarkt elektrische fiets.

Meer vraag door corona

Opmerkelijk genoeg is de vraag naar elektrische fietsen dankzij Covid-19 juist gestegen, in plaats van gedaald. Dat komt omdat het openbaar vervoer, zoals bussen en treinen, natuurlijk een ideale plaats is voor de verspreiding van virus deeltjes. De passagiers zitten gewoonlijk namelijk dicht op elkaar, waardoor veel mensen het openbaar vervoer mijden. Vooral binnen de stad is de elektrische fiets dan een uitstekend alternatief, zoals steeds meer mensen hebben ontdekt. Vooral jongeren maken daarom explosief veel meer gebruik van de elektrische fiets.

Duitsland zowel in productie als verkoop groot

De onderzoekers verwachten dat Duitsland de grootste markt voor elektrische fietsen zal blijven. Geen wonder, want Duitsland is qua bevolking het grootste land in de Europese Unie. Duitsland is ook een van de rijkste landen. Ook de e-bikes die in Duitsland worden gemaakt zijn over de hele wereld in trek. In 2018 werden er door de Duitsers 440.000 fietsen geëxporteerd, een toename van 51% vergeleken met 2017.

Overname Accell door Amerikaans fonds KKR

Batavus is onderdeel van Accell. Dit grote fietsconcern wordt nu opgekocht door de Amerikaanse belegger KKR.

De grootste groep van fietsenmakers is de Accell Groep. Hierbij horen in Nederland bekende merken als Batavus, Sparta en KOGA. Accell produceert jaarlijks een kleine miljoen fietsen.

Nu de aandelenmarkten een wat wisselvallig beeld geven, beleggen veel Amerikanen liever in wat veiliger fondsen in plaats van in speculatieve techfondsen. Dit verklaart waarom Accell van de beurs is gehaald door deze grote Amerikaanse investeerder. Zij hopen daarmee van Europa, grootste groeimarkt elektrische fiets, te profiteren.