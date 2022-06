Europees ultimatum voor WhatsApp

Chatdienst WhatsApp heeft nog één maand de tijd om zijn gebruikers beter te informeren over de algemene voorwaarden, want anders…

De Europese Commissie heeft een brief gestuurd naar de burelen van de chatdienst met een ultimatum. Als de app niet binnen een maand de regels en voorwaarden duidelijker maakt en simpeler uitlegt aan zijn gebruikers, dan zwaait er wat. Denken we dan, want wat er na die ene maand precies voor sancties zijn is niet echt bekend. Maar goed, Europa schrijft in ieder geval een boze brief.

WhatsApp moet ook meteen vertellen of ze de gegevens van de gebruikers verkopen of op een andere manier inzetten om geld te verdienen. En vooral hoe ze dat dan precies doen.

Ultimatum WhatsApp

De brief dringt er op aan om toch nu echt de Europese regels voor consumentenbescherming volledig na te leven. Eurocommissaris van Justitie Didier Reynders stuurde in januari ook al een ongeruste brief naar WhatsApp.

Whatsapp moet ervoor zorgen dat gebruikers begrijpen wat ze accepteren en hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt. Voor commerciële doeleinden, met name om diensten te verlenen aan commerciële partners. Ik herhaal dat ik verwacht dat WhatsApp de EU-regels die consumenten en hun grondrechten beschermen volledig zal respecteren

WhatsApp zelf reageerde eerder met de mededeling dat de benodigde informatie over updates aan de gebruikers wordt verschaft. Volgens Didier zorgt die info alleen voor verwarring. Daarom nu het ultimatum van één maand (zonder duidelijke gevolgen) om aan de consumentenbonden te laten zien dat de werkwijze van de chatdienst voldoet aan de consumentenwetgeving.