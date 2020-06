Europese Commissie richt pijlen op Apple Pay en App Store

Wellicht gaat de App Store op de schop en betaalt Apple 10% van de omzet als boete.

De Europese Unie en elektronicaconcern Apple zijn bij tijd en wijle geen vrienden van elkaar. Zo werden er de afgelopen jaren al miljardenboetes geëist wegens illegale staatssteun. Ook klaagt ‘Europa’ regelmatig over mogelijke concurrentievervalsing. Eerder vandaag maakte de Europese Commissie bekend dat zij Apple weer in onderzoek gaan nemen. Deze keer gaat het over concurrentievervalsing bij Apple Pay en de App Store. Saillant detail, de onderzoeken komen naar aanleiding van klachten van concurrenten. De gevolgen lijken nu het grootst te kunnen zijn voor de App Store.

Apple Pay onder vuur van Japans Rakutten

Het eerste onderzoek dat ingesteld wordt gebeurt op verzoek van het Japanse bankenconcern Rakutten. Zij stellen dat Apple aan retailers voorschrijft hoe zij Apple Pay in hun apps moeten verwerken. Ook stellen zij dat Apple probeert af te dwingen dat contactloos betalen via iPhone alleen met Apple Pay kan worden gebruikt. De Europese Commissie ziet grond voor een onderzoek. Zij wil namelijk voorkomen dat de consument technologie wordt onthouden.

Hoewel de zaak natuurlijk niet prettig zal zijn voor Apple zijn de gevolgen, als Rakutten in het gelijk wordt gesteld, te overzien. Men zal dan waarschijnlijk wat andere instellingen van functionaliteiten moeten toepassen, waarna men verder kan. Bij de App Store zijn de mogelijke gevolgen veel ingrijpender.

App Store ook onderwerp van onderzoek

Apple bepaalt zelf welke ontwikkelaars hun apps mogen lanceren in haar App Store. Bovendien moeten de ontwikkelaars die betaalde diensten aanbieden een flinke provisie (20 tot 30%) betalen over de omzet die zij vanuit de App Store genereren. Daar was concurrent Spotify begrijpelijkerwijze niet zo van gediend.

Zij stellen dat Apple het extra moeilijk maakt voor concurrenten om in de App Store te komen als Apple zelf een concurrerende dienst levert, zoals Apple Music. Bovendien zou Apple de concurrent automatisch uit de markt laten prijzen door de fee te vragen die men doet.

Als de Europese Commissie de klacht van Spotify gegrond vindt kan het zo maar zijn dat zij de poortwachtersrol van Apple onderuit zal halen. Het gevolg zal een opener en dus fraudegevoeliger App Store zijn. Aan de andere kant zijn we dan wel van het jailbreaken af.

Hoe reageert Apple?

Zoals verwacht is er geen gebak besteld bij Apple toe zij hoorden dat er twee onderzoeken van de Europese Commissie aankomen. In een korte persverklaring aan onder meer AppleInsider laat het concern weten dat zij teleurgesteld is in het feit dat de Europese Commissie besloten heeft tot de onderzoeken. Zij stellen dat de klachten daar onvoldoende aanleiding toe geven. Bovendien stellen ze dat de concurrentie die klachten alleen heeft ingediend om onder betalingen uit te komen.

Hoe nu verder?

Hoe het nu verder gaat is nog enigszins onduidelijk aangezien de Europese Commissie nog geen tijdspad voor het onderzoek heeft vrijgegeven. Uiteraard zal dit eerst moeten gebeuren en zal men na het onderzoek moeten beoordelen of er in de ogen van de Europese Commissie inderdaad sprake is van concurrentievervalsing.

Indien dit zo is zal de Europese Commissie Apple aanklagen en eisen dat zij gelijk speelveld voor iedereen creëert. Bovendien kan de Europese Commissie een boete eisen tot 10% van de omzet die het concern met de apps verdiende. Daarbij is de kans groot dat een uitspraak tot hoger beroep zal leiden. Men schat dan ook in dat deze zaken nog wel jaren kunnen lopen voordat er mogelijk actie moet worden ondernomen.