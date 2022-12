Even Healthcare biedt 50 cent Indiase basisverzekering

Dankzij een slimme app slaagt het Indiase bedrijf Even Healthcare erin om voor € 0,50 per maand een beperkte ziektekostenverzekering aan te bieden in India. Wat kan Nederland hiervan leren?

Dankzij Even Healthcare ook arme Indiërs verzekerd

Hoewel steeds meer van de 1,4 miljard Indiërs zich aan de armoede ontworstelen, leven er nog honderden miljoenen onder het bestaansminimum. Ziek worden is dan een enorme catastrofe, en een ziektekostenverzekering onbetaalbaar. Wie niet sterk is, moet slim zijn en door een slimme constructie slaagt Even Healthcare er in ook deze allerarmsten te verzekeren van basiszorg.

Verzekeringen vanaf € 0,50-€ 6 per maand

Het allergoedkoopste pakket, dat 40 Indiase roepies (€ 0,50 per maand) kost, dekt alleen huisartsbezoek en een zorgteam. Een iets luxer pakket dat 320 Indiase roepies kosten, rond de € 4 per maand, biedt ook gratis tests. Het meest uitgebreide pakket, van 528 Indiase roepies, biedt een dekking die een klein beetje te vergelijken is met het Nederlandse basispakket: covid-19 gerelateerde diensten, gratis ziekenhuiszorg en noodhulp door heel India.

Lage tarieven Even Healthcare dankzij slimme preventie

Zelfs voor Indiase begrippen zijn deze bedragen heel laag. Even Healthcare krijgt dit voor elkaar door heel sterk de nadruk te leggen op preventie. Zodra iemand zich aansluit bij de verzekering, wordt hij of zij direct getest.

Ontdekken ze bijvoorbeeld dat een patiënt suikerziekte heeft, of te dik is, dan krijgt hij een levensstijladvies en behandelplan. Dit voorkomt heel veel medische kosten. Want suikerziekte leidt tot heel veel kwalen, waarvan de behandeling peperduur is.

Verder heeft Even Healthcare geen dure bureaucratische organisatie, maar een app via welke je testen kan aanvragen en kan communiceren met dokters en met het behandelteam. Kortom: ze geven al hun geld uit aan het verlenen van medische zorg en preventie.

Nederlandse gezondheidszorg kan slimmer

De kosten voor medische behandelingen in Nederland rijzen de pan uit. Voor een belangrijk deel kan door de bureaucratie en de vergadercultuur, die verplegenden en verzorgenden tot wanhoop worden gedreven. Ook de marktwerking biedt allerlei perverse prikkels. Aan de chronisch zieke patiënten verdient de gezondheidszorg meer dan aan het genezen van de ziekte. Ook de woekertarieven die farmaceutische bedrijven rekenen voor medicijnen in Nederland, dragen bij aan de steeds onbetaalbare gezondheidszorg.

Nederlandse zorgverzekeraars kunnen veel leren van de slimme manier waarop Even Healthcare dit aanpakt. Hierdoor blijven Nederlanders langer gezond. Hopelijk komt er ook snel zo’n bedrijf in Nederland. Dit is ook een mooi project om in landen waar Nederland ontwikkelingshulp aan geeft, uit te rollen. Daarmee kunnen we veel menselijk leed oplossen.