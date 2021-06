Ex- Googlers beginnen alternatieve zoekmachine - Apparata

Afbeelding via Neeva

Twee ex- Googlers zijn een zoekmachine gestart om te concurreren tegen….Google! Maar is het echt een alternatief?

Google staat toch wel als bekend als dé zoekmachine. Dat is toch wel de core- business van het bedrijf. De afgelopen jaren heeft het enorm veel gebruikers gegenereerd. Concurrenten zijn er nauwelijks, maar daar komt misschien verandering in. Twee ex- medewerkers van Google gaan de strijd aan!

Ex- Googlers beginnen zoekmachine

De twee voormalig werknemers heten Sridhar Ramaswamy en Vivek Raghunathan. Zij willen de dominantie van Google doorbreken met een eigen zoekmachine, genaamd Neeva. En dat wordt nog wel lastig, Google heeft een stevige greep op het zoeken op internet. Volgens gegevens van Statcounter gebruikt 90% van de internetgebruikers in Amerika Google als zoekfunctie. De zoekmachine van Microsoft volgt met 5,5%. Een enorm verschil. Neeva zou daar tussenin willen komen.

Maar waarom zouden wij deze zoekmachine gebruiken? Nou, omdat er natuurlijk vragen zijn over privacy bij Google. Ze gebruiken veel data voor alles en nog wat. Volgens Neeva is er een markt voor een zoekmachine die je privacy serieus neemt.

Neeva

Deze zoekmachine zal privé zijn, maar ook advertentievrij. Fijn! Maar helaas, het gaat je geld kosten. Het bedrijf moet namelijk ook geld verdienen. Vanaf nu is Neeva te gebruiken in Amerika. Dat gaat een gebruiker $4,95 per maand kosten. Dan krijg je dus advertentievrije zoekresultaten en blokkeert de browserextensie van Neeva alle trackers voor je. Bovendien belooft het bedrijf je gegevens nooit met iemand te delen. Oké, maar is dat het geld waard?

Er is meer. Je kunt je zoekresultaten ook aanpassen door handmatig een voorkeur toe te wijzen aan een bepaalde site die je vertrouwt. Hiernaast kun je aanbevelingen voor producten krijgen, via bronrecensies op gerenommeerde sites. Neeva is ervan overtuigd dat het zonder gelieerde links of advertenties geweldige personalisatie in het zoeken kan bieden. In een interview met Bloomberg gaf Ramaswamy echter toe dat Google vele jaren heeft besteed aan het perfectioneren van zoekopdrachten, en Neeva is nog steeds een work-in-progress.

Het is een interessante ontwikkeling en als het aanslaat zal Europa snel volgen. Maar om echt te concurreren moet Neeva miljoenen gebruikers aan zich binden. Die dus betalen voor een zoekfunctie.

Zou jij betalen voor iets meer privacy?