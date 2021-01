Ex-OnePlus topman Carl Pei komt met nieuw eigen bedrijf - Apparata

Nadat Carl Pei vorig jaar zijn eigen OnePlus verliet, werkt hij aan een gloednieuwe audiobedrijf. Dit is wat we weten.

Carl Pei en Pete Lau richtten samen smartphonemerk OnePlus op. Na zo’n zeven jaar verliet Pei het bedrijf in oktober van 2020 en we wachten sindsdien af wat de entrepreneur aan het bekokstoven is. Zeer binnenkort weten we daar meer over, maar tot die tijd hebben we al wat details over Pei’s volgende stap.

Carl Pei start nieuw bedrijf

Na zijn vertrek liet de van oorsprong Chinese Zweed het een en ander los over zijn aankomende bedrijf. Zo gaat het om een audiobedrijf dat eigen hardware zal produceren. Tegenover Wired laat Pei weten dat de ze meer dan headphones willen leveren. Het is niet duidelijk of koptelefoons daar wel bij horen, maar in elk geval komt het bedrijf met hardware die muziek maakt.

En vooralsnog lijkt Pei’s nieuwe bedrijf de goede richting op te gaan. Er zou al $7 miljoen aan investeringen zijn opgedaan. Die investeringen komen van een stel behoorlijk prominente figuren. Onder andere de ‘vader van iPod’ Tony Fadell, Reddit-mede-oprichter Steve Huffman, YouTuber Casey Neistat en Twitch medebedenker Kevin Lin zijn aan boord gekomen.

Tot slot weten we dat het bedrijf zijn hoofdkwartier in Londen krijgt. Gespeculeerd wordt dat Pei met zijn Zweedse roots dichter bij Spotify probeert te komen. Sommige analisten stellen dat hij een bedrijf opzet dat later door de Zweedse muziekstreamingdienst kan worden opgekocht.

Op 27 januari horen we meer, want dan kondigt Carl Pei officieel zijn nieuwe bedrijf aan. Tot die tijd kun je een de entrepreneur een handje helpen door de onderstaande tweet te retweeten; je zou dan zomaar een MacBook Air kunnen winnen.