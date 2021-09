Exclusieve Mickey Mouse horloge kost je 16.500 euro!

Het is net wat te duur als leuk cadeau voor je kind nietwaar? Dit Bulgari Gerald Genta Mickey Mouse horloge kost maar liefst 16.500 euro!

Het is niet ongebruikelijk in de wereld van luxe dat schattige dingen gecombineerd worden met exclusiviteit. Denk aan de samenwerking tussen Disney en Gucci bijvoorbeeld. Maar ook de Disney horloges van Bulgari zijn echt peperduur. Het nieuwste aanbod hebben ze in vorm van de Gérald Genta Mickey Mouse horloge.

Het eerste horloge van Gérald Genta in samenwerking met Disney werd in 1984 gepresenteerd. Onder de naam van de in 2011 overleden Zwitserse horlogeontwerper en -kunstenaar brengt Bulgari de horloges terug in een nieuwe vorm onder de naam Gérald Genta Arena Retro Mickey Mouse Disney.

Gerald Genta Mickey Mouse

Het 41 mm grote horloge zal in een gelimiteerde oplage van slechts 150 stuks worden gemaakt. De verwachting is dat ze vanaf het begin van 2022 verkocht gaan worden. De prijs is niet misselijk. Het Bulgari Mickey Mouse horloge kost maar liefst 16.500 euro.

Dat klinkt als een heleboel geld en dat is het natuurlijk ook. Echter omdat het uurwerk in een beperkte oplage van slechts 150 stuks wordt gemaakt is het horloge behoorlijk exclusief. Wellicht een goede investering dus, want de kans is aanwezig dat de prijs door de jaren heen uiteindelijk alleen maar stijgt.