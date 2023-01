Explosieve groei Mastodon brengt technische en juridische problemen

Het gaat het Twitter alternatief Mastodon voor de wind, sinds Musk-haters overstappen naar het platform. Maar met het veel grotere aantal gebruikers, nemen ook de technische en juridische problemen toe. Overleeft Mastodon deze groeispurt?

Mastodon: duizenden met elkaar communicerende servers

Mastodon heeft een andere structuur dan Twitter. Waar Twitter bestaat uit een enkele centrale database waar alle Twitteraccounts zijn gehost, bestaat Mastodon uit een groot aantal losse servers, die gebruik maken van hetzelfde systeem. Deze verzameling heet de fediverse. Qua structuur heeft het wel wat weg van internet.

Je kunt, als je een beetje verstand hebt van webhosting, dus vrij eenvoudig je eigen Mastodon server opzetten. En dat hebben enkele duizenden mensen ook al gedaan. Zo is er de server voor Nederlanders mastodon.nl, een Mastodon server voor tech liefhebbers, en je voor de vrijheid van meningsuiting, eentje voor LGBT-activisten en talloze andere. Ook de kwijnende sociale netwerkjes van Trump (TruthSocial) en andere conservatieven (Gab) zijn in feite van de rest losgekoppelde Mastodon servers.

Hoe meer servers, hoe meer belasting van het netwerk

Het klinkt allemaal heel mooi en het gaat eigenlijk best wel goed. Vooral als je bedenkt dat het in feite een uit de hand gelopen hobbyproject is en dat het allemaal dankzij donaties in de lucht blijft. Maar hoe groter het netwerk wordt, hoe meer technische problemen kunnen optreden. Ze moeten de verschillende servers met elkaar communiceren. En hoe meer servers er komen, hoe lastiger het wordt om alles up-to-date te houden voor iedereen. Met 2 miljoen gebruikers, zoals nu, gaat het redelijk. Wat als dat er 200 miljoen worden?

Wetten en regels

Internet speelt zich af over de hele wereld en verbindt landen met compleet verschillende juridische systemen. Zo is het in bijvoorbeeld Noorwegen strafbaar om denigrerend over transseksuelen te spreken, terwijl in Hongarije het juist verboden is om kinderen hiermee te confronteren. En denk eens aan dingen als copyright. In sommige landen zoals Micronesië bestaat niet eens copyright, terwijl in de Verenigde Staten de regels heel streng zijn.

Zolang de server zich in een bepaald land bevindt, en de gebruikers ook, is er weinig aan de hand. Dan valt de server gewoon onder de wetten en regels van het land. Maar wat als er gebruikers uit het buitenland de regels schenden? Of als er op een federated server uit het buitenland een reactie wordt gegeven die in dat buitenland niet strafbaar is, maar in een land waar de server staat wel? Deze problemen zullen opgelost moeten worden, als Mastodon meer wordt dan een hobbyproject. Dat laatste is nog steeds spannend.