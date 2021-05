Externe SSD speciaal voor je PlayStation 5 of Xbox Series X - Apparata

Je hoeft je console er niet voor open te schroeven en je hebt toch extra opslag. Ideaal, een externe SSD voor je PlayStation 5 of Xbox Series X.

Waar vroeger 512 GB nog deftig was, is tegenwoordig zelfs 1 TB opslag al niet meer indrukwekkend. Games worden groter en groter. Om nog maar te zwijgen over updates die achteraf komen. Kortom, speel je veel verschillende games dan komt er een moment dat je console vol raakt. Extra opslag is dan wel zo lekker.

Western Digital heeft deze week de WD_BLACK D30 gepresenteerd. Dit is een externe SSD, speciaal ontwikkeld om in combinatie met de Sony PlayStation 5 en Xbox Series X te gebruiken. Er zijn twee varianten. Een ‘gewone’ en eentje met een speciaal Xbox-logo opgedrukt. Die laatste wil je natuurlijk hebben als je een Xbox Series X hebt. De PlayStation-gamers zullen het met een gewoon exemplaar moeten doen.

Let wel, het is goed om te weten dat je niet PlayStation 5 games direct vanaf de SSD kunt spelen. PS4 games vanaf de SSD is wel mogelijk. Idem dito voor de Xbox Series X, waar je wel Xbox One spellen kunt spelen vanaf de SSD, maar niet XSX games.

De Western Digital WD_BLACK D30 is verkrijgbaar met 500 GB, 1 TB of 2 TB opslag. Prijzen beginnen bij 89,99 dollar, of 99,99 dollar voor de Xbox-variant. Met de Xbox variant krijg je tevens een maand toegang tot de Xbox Game Pass Ultimate.