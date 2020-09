Extra betalen of niet: Mulan is een hit op Disney+ - Apparata

Zou het gedoe rondom de film ervoor gezorgd hebben dat toch veel mensen Mulan op Disney+ willen zien?

Betalen voor een film bovenop de abonnementskosten van je streamingdienst. Het is de werkelijkheid voor de nieuwe Disney live action film Mulan. De titel is niet zonder gedoe gelanceerd. Er is veel commotie ontstaan over de opnamelocatie van de film en activisten roepen zelfs op tot een boycot.

De hype die rondom Mulan is ontstaan heeft ongetwijfeld ervoor gezorgd dat mensen nieuwsgierig werden. Om de film te kunnen zien moet je 21,99 euro betalen hier in Nederland. In de Verenigde Staten liggen de kosten op 30 dollar. Wie geduld heeft kan de film op een later moment gratis kijken, mits je een abonnement hebt natuurlijk. Vanaf december is Mulan gratis te zien op Disney+.

Volgens Sensor Tower heeft de lancering van Mulan ervoor gezorgd dat het aan mobiele installaties van de Disney+ app met 68 procent toenam. De data werd vergeleken met een week eerder. Ook werden er 193 procent meer uitgaven gedaan in de app in vergelijking met een eerdere periode.

Ook heeft de data uitgewezen dat Mulan qua populariteit niet voor hetzelfde effect heeft gezorgd wat Hamilton wel voor elkaar kreeg. Met de release van Hamilton namen het aantal downloads namelijk met 79 procent toe. (via TechCrunch)