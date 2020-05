Wordt ‘Nederlandse’ F1 2020 een teleurstelling?

F1 2020 mist het belangrijkste Nederlandse ingrediënt voor succes.

De Formule 1 is razend populair en daarmee vertellen we je geen geheim. Het is dan ook makkelijk te begrijpen wat Koch Media eerder vandaag over F1 2020 aankondigde.

F1 2020 krijgt een Nederlandse editie met Olav Mol als commentator

Het racespel F1 2020 wordt uitgebracht in een Nederlandse editie. Dat is opmerkelijk, want de eerdere edities waren alleen in het Engels verkrijgbaar. Men heeft voor de Nederlandse editie ook direct de stem van de Formule 1, Olav Mol, vastgelegd.

Fans dolenthousiast, maar is dat terecht?

Ook op Twitter deelde Olav Mol het nieuws en veel fans reageerden dolenthousiast in de reacties.

Het gaat vanochtend ineens over games, games en games maar dat wist ik al n tijdje. supertrots op de samenwerking met Codemasters voor de F1 2020 game pic.twitter.com/vIy2ude84D — Olav Mol (@Olav_Mol) May 19, 2020

Wacht de F1-fans een enorme teleurstelling?

Dat de hele hype rond de Formule 1 in Nederland voornamelijk om Max Verstappen gebouwd is, is geen geheim. Natuurlijk ontbreekt de Nederlandse stercoureur niet in het spel. Alleen wie hoopt Max uit te dagen voor een potje F1 2020 komt bedrogen uit. Verstappen weigert namelijk categorisch om het spel te spelen. Sterker nog, hij heeft met zijn collega-coureurs een officiële de-installatie ceremonie gehouden en haalde daarmee de wereldpers en zelfs het forum van de game.

Daarmee wordt de situatie toch wat vreemd. We hebben immers nu een game met (in ieder geval voor Nederland) Max Verstappen op de voorkant en Olav Mol als commentator terwijl Max zelf niets van de game moet hebben en met een concurrent racet. Nu kan er natuurlijk een (nog geheime) deal gesloten zijn of gemaakt worden, maar vooralsnog dreigt een teleurstelling. Of je dat gevoel ervaart kan je vanaf 10 juni proberen, want vanaf dat moment is de game verkrijgbaar. Zoals we al eerder lieten zien kan je al wel de gameplay voor Xbox bekijken.