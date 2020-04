F1 2020 met Circuit Zandvoort is hier

De nieuwe game is officieel aangekondigd.





Het nieuwe Formule 1-seizoen zou halverwege maart van start gaan. Door COVID-19 is het seizoen uitgesteld. We zitten inmiddels halverwege april en nog steeds moet de eerste F1-race gereden worden. Fans vragen zich af of er überhaupt wel een 2020 seizoen gaat gebeuren.

Raceseizoen of niet. Bij Codemasters brengen ze alsnog dit jaar een nieuwe Formule 1-game uit. De makers hebben F1 2020 aangekondigd. De belangrijkste vernieuwingen zijn de komst van de nieuwe circuits. De GP van Vietnam met het Hanoi Circuit is nieuw. Natuurlijk ook Circuit Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland is toegevoegd.

Andere noemenswaardige nieuwigheden is het feit dat er weer een split-screen modus is toegevoegd aan F1 2020. Er is tevens een nieuw speltype genaamd ‘Mijn Team’. In dit nieuwe speltype kunnen spelers hun eigen F1-team opzetten om de strijd aan te gaan met de renstallen van 2020.

F1 2020 komt er ook als Michael Schumacher Deluxe Edition. Fans die deze versie aanschaffen, kunnen in vier iconische auto’s rijden van de legendarische Duitse coureur. Ook krijgen kopers content, waaronder auto-liveries en speciale items waarmee fans hun coureur kunnen aanpassen zoals een unieke animatie om hun podiumplaats te vieren. De Michael Schumacher Deluxe Edition bevat de volgende vier auto’s:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

F1 2020 verschijnt op 10 juli voor Xbox One X, Windows, Google Stadia en de PlayStation 4.