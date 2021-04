F1 2021 aangekondigd voor PS5 en meer - Apparata

Later dit jaar verschijnt F1 2021 op onder andere de PS5 en Xbox Series X. Dit kun je verwachten.

Vandaag kondigen Codemasters en Electronic Arts de gloednieuwe racer F1 2021 aan. Het nieuwe deel is helemaal gericht op het FIA Formula One World Championship van 2021. Daardoor kun je de teams, coureurs en circuits van het 2021 verwachten. Er is weer een hoop anders in vergelijking met het 2020 F1 seizoen. Met nieuwe coureurs en zelfs nieuwe teamnamen zal het spel echt weer als nieuw aanvoelen.

F1 2021 is ook een primeur. Het is voor het eerst dat de gamereeks naar de huidige generatie consoles komt. De PlayStation 5 en Xbox Series S en X heb ik het dan over. Heb je nog geen nieuwe console, dan geeft dat niks. Het spel verschijnt ook op de PlayStation 4, Xbox One en op Steam.

Er is een nieuwe verhaalmodus genaamd Braking Point. Hierbij maak je een reis door de Formule 2. De beste coureurs maken uiteindelijk de overstap naar de F1, als een team ze een zitje gunt tenminste. Ook is Devon Butler weer onderdeel van de game, die zijn rentree maakt in de game na zijn debuut in F1 2019.

De Carrièremodus is er ook weer, met een kleine twist. Het is nu mogelijk om met twee spelers te spelen. Daarmee kun je online een vriend of vriendin toevoegen en zo de carrière in co-op beleven. Het is mogelijk om races synchroon met de andere te racen en je kunt het zo tegen elkaar opnemen. Verder keren een aantal elementen terug, waaronder Mijn Team, split-screen voor twee spelers, kortere seizoenen voor F1 en F2 en de esportsintegratie.

F1 2021 is vanaf 16 juli verkrijgbaar.