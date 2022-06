F1 22 is bijna daar, Charles Leclerc legt uit.

Nog één nachtje slapen en dan kunnen de eerste gamers aan de slag met de dé officiële Formule 1 game: EA SPORTS F1 22. Hier alvast een voorproefje.

Een paar dagen geleden kwam EA Games ook al met details over de racegame naar buiten, toen was het nieuws de ratings van de coureurs in de game. Max Verstappen is volgens F1 22 de beste, beter dan Lewis Hamilton. Maar nu is het bijna zover dat we dat zelf kunnen gaan ervaren.

De early birds kunnen namelijk morgen aan de slag met de digital-only Champions Edition voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, de Xbox One en Xbox Series X|S én voor de PC. De standaard versie is vanaf vrijdag 1 juli beschikbaar.

Ambassadeur Charles Leclerc

First things first! Eerst de trailer. Ambassadeur van F1 22 is Charles Leclerc van Ferrari en hij legt in de teaser de nadruk op het sensationele gevoel dat je achter het stuur van een 1.000 pk sterke Formule 1 bolide hebt. En natuurlijk de adrenaline van de race en het opnemen tegen de beste coureurs van de Formule 1.

Early birds editie

Die F1 22 Champions Edition is dus drie dagen eerder beschikbaar dan de standaard editie en bevat dan ook extra zaken die niet in de ‘normale’ versie zit die we vanaf 1 juli kunnen verwachten. Daarnaast krijgen de gamers die voor 16 mei een pre-order hebben geplaatst voor deze speciale editie een Miami-Themed Content Pack. Dat bestaat uit een livery, pak, helm, handschoenen, een pet, t-shirt en wall artist die is ontworpen door een artiest uit Miami.

Pronken met supercars

F1 22 is meer dan alleen maar rondjes racen over de beroemde en bekende circuits. Het gaat om het racen, met alle nieuwe regels en auto’s die dit seizoen zijn geïntroduceerd, maar ook om de introductie van F1 Life. De nieuwe social hub die spelers de mogelijkheid geeft om te pronken met hun verzameling supercars en hun avatar te personaliseren.

F1 Senior Franchise Director bij Codemasters geeft aan niet te kunnen wachten tot spelers aan de slag kunnen met de game en vertelt dat de trailer een goed beeld geeft van hoe het voelt om op het hoogste niveau in het Wereldkampioenschap te racen.

Spelers zullen de sensatie ervaren van het deelnemen aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1 en het besturen van de auto tot aan de limiet.

Nou de verwachtingen zijn in ieder geval hoog. We zijn benieuwd of de verwachtingen worden ingelost. Vanaf morgen kan er dus geracet worden.