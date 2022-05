F1-coureur Fernando Alonso lanceert eigen e-bike

Zou deze fiets heel snel gaan? De e-bike van Fernando Alonso heet Kimoa.

Of nou ja, Kimoa is de merknaam achter de elektrische fiets. Het merk is opgericht door Formule 1-coureur en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. De lancering van het nieuwe merk is tijdens het GP weekend in Miami over een paar dagen.

De elektrische fiets bestaat uit een carbon frame. Het gehele frame is afkomstig uit een 3D-printer. Wat de tweewieler zo bijzonder maakt is dat de fiets je gegoten moet zitten. Het frame is gemaakt in samenwerking met Arevo.

Dankzij de printer constructie kunnen de frames helemaal op maat voor de berijder worden gemaakt. Men kijkt naar de lengte, beenlengte en armlengte om vervolgens de ideale fiets te creëren. In totaal zijn er 500.000 verschillende combinaties mogelijk.

De e-bike van Fernando Alonso heeft een actieradius van 88 kilometer. Het opladen van de accu neemt twee uur in beslag. Verder draait het bij Kimoa om duurzaamheid in het ontwikkelen en bouwen van de elektrische fiets.

Naast de ideale lengte, kan de fiets ook op gebruik worden aangepast in de configurator. Er zijn diverse uitvoeringen zoals gravel of road. De prijs ligt op 3.999 dollar. Een smak geld, maar dan heb je wel een e-bike van Fernando Alonso!