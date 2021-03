Faal: Samsung wil beweren dat Galaxy S7 geen smartphone is? - Apparata

Samsung beweert tijdens een rechtszaak dat de Galaxy S7 geen smartphone is. Hierboven zie je een plaatje van de Galaxy S7 laptop.

Tijdens een hilarische (en ietwat sneue) rechtszaak probeerde Samsung te beweren dat de Galaxy S7 geen smartphone is. Het Zuid-Koreaanse merk probeerde het Zuid-Afrikaanse gerechtshof ervan te overtuigen dat de Galaxy S7 ‘iets anders’ is, meer in de geest van een PC of laptop, zo schrijft MoneyWeb (via AndroidAuthority). De poging om belasting te ontduiken met de absurde claim is dan ook mislukt. Jammer, Samsung!

‘Samsung Galaxy S7 is geen smartphone’

Samsung spande in Zuid-Afrika een rechtszaak aan tegen de South African Revenue Service. Volgens de techfabrikant is de Galaxy S7 meer dan een telefoon; het apparaat is bedoeld om mee op het internet te surfen en social media te bezoeken. Daarom zou het meer in de categorie van PC’s moeten vallen. Er kwam een tech-expert aan te pas om het hof in te lichten over de mysterieuze gadget.

De bewering dat de [Galaxy S7] geen telefoon voor cellulaire netwerken, maar een machine in de geest van een laptop of desktop is, is onoprecht. Zeker aangezien de aanvechter heeft toegegeven dat het apparaat belfuncties heeft. Het feit dat het product functies heeft die ook in laptops zitten, ontkracht niet dat de hoofdzakelijke functie ervan telefonie via cellulaire netwerken is. De uitspraak van de rechter over de kwestie

Nu had de rechter ook gewoon even naar Samsung.com kunnen gaan. Daar zou men de Galaxy S7 netjes onder de categorie ‘mobiel’ bij het kopje ‘smartphones’ vinden. Op de productpagina van de S7 staat dat er een ‘smartphone’ in de doos zit. Sterker nog, de slagzin van de smartphone is ‘herdefinieer wat een telefoon kan doen’.

Kortom, Samsung houdt niemand voor de gek; de Galaxy S7 is gewoon een smartphone. Juridisch, wettelijk, of belastingtechnisch heeft Samsung misschien nog wel ergens reden om de uitspraak aan te vechten. Maar echt serieus zal niemand is op dit gebied nemen. Probeer het misschien in de categorie ‘rekenmachine’ nog een keer?