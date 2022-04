Face ID op je iPhone X is vanaf nu te repareren!

Goed nieuws. Apple kan je kapotte Face ID vanaf nu repareren zonder je hele smartphone te vervangen.

Eerder was het niet mogelijk om Face ID op je iPhone X te maken. Ja, het kon wel maar dan kreeg je gewoon een nieuwe. Als het binnen de garantietermijn viel, daarna had je gewoon pech. Nu komt het bedrijf met een oplossing daarvoor, zodat jij je smartphone langer kan gebruiken.

Face ID iPhone X

In maart kwam Apple al naar buiten met een programma waarmee het Face ID op nieuwere iPhones kon repareren. Dit zonder het hele apparaat te vervangen, maar het liet de iPhone X buiten beschouwing. Best frustrerend, want veel mensen hebben nog een dergelijk toestel. Oké, hij is wat op leeftijd maar werkt nog prima. Behalve dat Face ID, dat gaat vaak kapot. MacRumors heeft vernomen dat Apple en geautoriseerde reparatiecentra nu Face ID op de iPhone X kunnen repareren, zonder dat een volledige vervanging nodig is.

Dit was eerder nog niet mogelijk. Het oorspronkelijke programma bood deze meer gerichte reparaties alleen aan voor de iPhone XS en nieuwere modellen. De update breidt de ondersteuning uit naar alle iPhones met Face ID.

Uitbreiding

De uitbreiding is goed nieuws. Dit omdat Apple zijn algemene standpunt over reparaties heroverweegt. Het bedrijf heeft het voor externe reparatiewerkplaatsen gemakkelijker gemaakt om displays te repareren zonder Face ID te verbreken. En heeft een zelfbedieningsreparatieprogramma aangekondigd. Hoewel deze stappen een reactie kunnen zijn op publieke en regelgevende druk, zijn ze welkom nieuws voor iedereen die de levensduur van een Apple-apparaat wil verlengen zonder hoge kosten of het omwisselen van apparaten.