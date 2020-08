Facebook start integratie met Instagram: dit kun je verwachten

Zo merk jij de samenvoeging van Facebook met Instagram.

Facebook kondigde in 2019 aan dat zij de chatfuncties van Messenger, WhatsApp en Instagram wilde integreren om gebruikers zo met elkaar te laten chatten over 3 platformen.

Facebook start integratie met Instagram chat

Inmiddels lijkt men te zijn begonnen met de uitvoering. Gebruikers van Instagram melden dat zij, zowel op Android als iOS, vanaf vrijdagavond een melding in de Instagram app krijgen. In de melding kondigt men diverse wijzigingen aan. Zo heeft men de kleuren aangepast, kan je meer emoji’s gebruiken en swipen om te antwoorden. De grootste verandering is echter dat je direct kunt chatten met ‘je vrienden op Facebook’.

De integratie van Facebook en Instagram gaat klaarblijkelijk in fases

Om die functies te gebruiken moet je de update accepteren. Wanneer je dat doet verandert het icoon voor de chatfunctie van Instagram in het logo van Facebook Messenger. Wanneer je de chatfunctie aantikt zie je inderdaad de kleuren, maar het daadwerkelijk sturen van berichten van Instagram naar gebruikers van Facebook lukt nog niet.

Wat kunnen we verder verwachten?

Facebook heeft nog geen officiële reactie gegeven. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de chatfunctie van en naar Instagram operationeel zal zijn. Ook over de integratie met WhatsApp, waar men overigens veel veranderingen doorvoert, is nog niet bekend. Tot slot beloofde Mark Zuckerberg in 2019 voor alle drie de cross-platform functies end-to-end encryptie. Dit alles zou voor eind 2020 gereed moeten zijn, dus we verwachten nog een paar enerverende maanden.

