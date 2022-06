Facebook maakte deze 29-jarige rijk; oorlog maakt hem stinkend rijk

Deze 29-jarige heeft het goed voor elkaar nadat Facebook hem rijk maakte. Nadien zat hij niet stil en nu maakt de oorlog hem nog rijker dan rijk.

We hebben het hier over VR-wonderkind Palmer Luckey. Eerder verkocht hij in 2014 zijn virtual reality-startup Oculus VR voor $ 2 miljard aan Facebook. Nu is hij de baas van een nieuw bedrijf genaamd Anduril. Dit bedrijf ontwikkeld defensietechnologie en op dit moment is dat zeer gewild.

29-jarige is rijk, wordt rijker door oorlog

Zijn start-up voor defensietechnologie, Anduril, van $ 8 miljard, bewapent Oekraïne en bouwt de wapens van de toekomst – voordat het Pentagon zelfs maar weet dat ze het willen. Op dit moment verkoopt hij bijvoorbeeld de wachttorens vol technologie om immigranten op de grens tussen de VS en Mexico te spotten.

Het autodidactische tech-wonderkind – dat in september 30 wordt – en overgaat van een whizzkid naar een ‘whizzman’. Dit grapt hij overigens vaak zelf. Hij spoort zijn ingenieurs aan om aan te tonen waarom investeerders van plan zijn nog eens $ 1 miljard in Anduril te pompen, voor een totaal van $ 1,8 miljard opgehaald sinds 2017. Luckey bezit op dit moment minstens 11% van het bedrijf wat zijn huidige vermogen op een geschatte $ 1,4 miljard brengt.

Defensie is booming

Door de oorlog in Europa is defensie booming. Duitsland steekt bijvoorbeeld een goede 100 miljard euro in hun defensieapparaat. Luckey levert moderne technologie op veel vlakken, bijvoorbeeld voor het detecteren van drones en om deze te vernietigen.

Acht jaar geleden won hij massa’s prijzen als een puppy-achtig tienerwonderkind dat baanbrekend werk verrichtte in virtual reality. Maar drie jaar nadat hij verkocht was aan Mark Zuckerberg, werd hij door Facebook ontslagen uit woede over zijn steun aan Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van 2016. Toen is hij deze defensie-startup begonnen en dat was klaarblijkelijk een goede move.