Facebook voorgoed verleden tijd

De naam Facebook is op zeer korte termijn verleden tijd, de reden is de metaverse. Althans, alles wijst daarop. Een grote schok.

CU2, Hyves, MySpace. Zomaar een aantal sociale netwerksites die het niet zijn gelukt om op lange termijn relevant te blijven. Facebook van Mark Zuckerberg kreeg dat wel voor elkaar. Het bedrijf groeide uit tot een techgigant op het niveau van Google en Apple. Met name omdat WhatsApp en Instagram werden gekocht en onder Facebook vallen.

Maar aan de naam Facebook kleeft ook een hoop narigheid. Moorden die via livestream werden uitgezonden, de macht dat het bedrijf heeft, invloed bij politieke verkiezingen. Nee, niet alles is zo positief aan Facebook. Misschien dat het maar goed is dat de naam in de prullenbak verdwijnt. Het heeft er in elk geval alle schijn van.

Facebook en de metaverse

Volgens The Verge gaat Mark Zuckerberg volgende week aankondigen dat Facebook doorgaat onder een nieuwe naam. Die nieuwe naam zou beter bij het bedrijf passen. Zo legt Facebook de komende jaren met name de focus op metaverse technologie. De metaverse is een virtuele wereld zonder grenzen. Bedrijven kunnen allerlei toepassingen verzinnen in die metaverse wat voor een overlap zorgt. Een wereld zoals we die nu kennen, maar dan volledig digitaal. Van een digitale meeting overschakelen naar je favoriete games in dezelfde virtuele omgeving. Dat is de metaverse in een notendop.

Een nieuwe naam zou voor Zuckerberg ook een nieuwe start kunnen betekenen. Het is afwachten wat dit allemaal heeft te betekenen. Op de korte termijn weten we meer!