Facebook wil jouw WhatsApp lezen voor reclame

Je WhatsApp berichten zijn veilig versleuteld voor andere partijen, maar dat betekent niet dat eigenaar Facebook er niets mee kan, bijvoorbeeld voor reclame.

Alles wat jij zegt op WhatsApp is tussen jou en de persoon waar je mee communiceert. Dat komt omdat de berichten op de berichtendienst versleuteld worden. De letterlijk gesproken tekst is zelfs iets waar eigenaar Facebook niet bij kan. Maar toch betekent dit niet automatisch dat alles wat jij doet op het platform honderd procent dichtzit.

Reclame op basis van jouw gedrag in WhatsApp

Volgens een nieuw bericht van The Information doet Facebook momenteel onderzoek naar de mogelijkheid om versleutelde data te analyseren. Dit op een manier dat de tekst gewoon versleuteld blijft, maar dat Facebook er toch een slaatje uit kan slaan. In dit geval om persoonlijke advertentiedata te verkopen aan adverteerders.

Kijk dus niet gek op in de nabije toekomst dat als jij op WhatsApp praat over e-bikes, dat je elders opeens reclame voorgeschoteld krijgt van elektrische fietsen. Persoonlijke advertenties zijn goud geld waard voor adverteerders. Zo kunnen ze relevante reclame aan een persoon tonen. Willekeurige reclames hebben immers veel minder effect. Wat moet bijvoorbeeld een vrijgezelle jongen van 18 met reclames over luiers? Het is afwachten welke kant Facebook gaat met deze ontwikkeling.