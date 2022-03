Er is een ‘fittie’ aan de gang tussen twee grote techbedrijven. Termen zoals Facebook’s Metaverse is totaal niet goed worden niet geschuwd.

Facebook gaat er vol voor. De metaverse is de toekomst en alles moet daaraan gekoppeld worden. Zelfs de naam van het moederbedrijf is veranderd in Meta. Nou, dan heb je er wel vertrouwen in. Toch is niet iedereen laaiend enthousiast.

Facebook’s metaverse sucks

Dit zegt de voormalig Nintendo of America COO en president Reggie Fils-Aimé. Toen hem werd gevraagd tijdens een interview naar de techgigant, zei Fils-Aimé botweg dat het “geen innovatief bedrijf” was.

“Ik denk niet dat hun huidige definitie [van de metaverse] succesvol zal zijn”. Dit vertelde Fils-Aimé aan Bloomberg-verslaggever Emily Chang. “Je moet toegeven dat Facebook zelf geen innovatief bedrijf is. Ze hebben ofwel heel interessante dingen verworven, zoals Oculus, zoals Instagram. Of ze zijn een snelle volger van de ideeën van andere mensen. Inherent zijn ze geen innovatief bedrijf dan het zeer originele sociale platform dat vele jaren geleden werd gecreëerd.”

Oculus moet een grote rol gaan spelen bij de metaverse van Meta. Het is een toonaangevende maker van virtual reality-hardware. En zijn Quest 2-headset wordt algemeen beschouwd als het beste product in zijn soort. Ze verkopen goed, er zijn er nu ongeveer 20 miljoen van verkocht. Een goed verkoopcijfer voor één jaar zou dit zijn geweest tijdens zijn tijd bij Nintendo, aldus de ex-Nintendo COO. Hij heeft zijn vraagtekens of deze verkoopcijfers wel zo blijven als concurrenten ook de markt op komen. En we kunnen zeker zijn dat dit binnenkort gaat gebeuren.

Deel van ons leven

Fils-Aimé is ervan overtuigd dat de metaverse ons leven gaat beïnvloeden. Hij denkt echter niet dat Meta het voortouw hierin zal nemen. Hij zegt dat om innovatief te zijn, bedrijven klanten prioriteit moeten geven en frisse ideeën op de markt moeten brengen. Maar in plaats daarvan heeft Meta advertentie-inkomsten boven alles gesteld.