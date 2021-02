FaceID mét mondkapje straks mogelijk door Apple Watch - Apparata

FaceID wordt in tijden van corona weer bruikbaar, want Apple test inloggen mét mondkapje met behulp van een Apple Watch.

Aangezien Apple weigert om hun peperdure iPhones met een vingerafdrukscanner te voorzien (vooralsnog), hebben veel gebruikers een probleem. In het openbaar heb je immers altijd een mondkapje op, waardoor FaceID niet goed werkt. Je moet dan tijdelijk op een ouderwetse code terugvallen. Maar de volgende versie van iOS 14 maakt FaceID mét mondkapje op mogelijk, dankzij een Apple Watch.

FaceID met mondkapje dankzij Apple Watch

FaceID in combinatie met een mondkapje resulteert in ongemak. Uit een recent onderzoek blijkt dat veel gebruikers er laaiend van worden. Met iOS 14.5 (beta versie) komt het miljardenbedrijf dan toch eindelijk met een oplossing. Daarvoor heb je overigens wel een Apple Watch nodig, zo schrijft Engadget.

Je kunt straks met FaceID inloggen op je iPhone, als je al geauthentiseerd bent op je Apple Watch, mondkapje of niet. Vervolgens kijk je zoals gewend naar je iPhone en ontgrendelt de smartphone. De Watch geeft dan een korte trilling om te laten weten dat de inlogpoging succesvol is. De feature zou handmatig aangezet moeten worden.

Het geeft gebruikers in tijden van corona zeker wat extra mogelijkheden, maar waterdicht is het natuurlijk niet. Allereerst moet iemand met een iPhone dus ook een Apple Watch hebben om van de feature gebruik te maken.

Daarnaast is de feature een stukje onveiliger dan normaal. Apple heeft het al makkelijker gemaakt om met mondkapje in te loggen met FaceID. De software is gewoon minder kritisch en concentreert zich op de zichtbare delen van het gezicht voor authenticatie.

Desalniettemin is het iets en aangezien mensen in het gelinkte onderzoek melden zelfs alle beveiliging uit te schakelen uit frustratie, is dit in principe een mooie middenweg. Het is overigens nog niet bekend wanneer iOS 14.5 uit zal komen.