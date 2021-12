Fail: echt niemand wil de NFT’s van Ubisoft

Je mag het gerust een fail noemen. Ubisoft dacht bij te kunnen verdienen met NFT’s van onder andere Ghost Recon Breakpoint. Maar blijkbaar zit er niemand op te wachten.

Naast DLC hebben gamestudio’s weer wat nieuws verzonnen om geld te kunnen verdienen aan een spel. Namelijk door middel van een Non-fungible token (NFT). Door een NFT aan te bieden van een game moeten fans getriggerd worden deze te willen kopen. Helaas loopt dat in de praktijk niet zo soepeltjes. In elk geval voor de gelanceerde NFT’s van Ubisoft.

Ubisoft NFT’s

Het bedrijf lanceerde met Quartz NFT een geheel eigen platform voor NFT’s. Daar kunnen fans de tokens aanschaffen van hun favoriete games. Ghost Recon Breakpoint was één van de eerste games aanwezig op Quartz. De verkoop loopt echter beschamend slecht. Er zijn echter slechts 15 NFT’s van de game verkocht, merkte Eurogamer op. Dat hadden ze bij Ubisoft zelf waarschijnlijk heel anders voor ogen gehad. Na publicatie van dat artikel zijn het er een paar meer geworden, maar de verkoop verloopt vooralsnog stroef.

De NFT-technologie maakt gebruik van de blockchain en daardoor is alles inzage via bijvoorbeeld Rarible. Dus ook publiekelijk zichtbaar is hoe slecht de tokens worden verkocht. 2021 was het jaar van de opkomst van de NFT. Van kledingmerken tot game bedrijven tot voetbalclubs. Overal duiken de tokens op in alle vormen en maten.