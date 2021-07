Fail: Tesla denkt dat de maan een verkeerslicht is

Dit verzin je niet zelf. Autopilot van Tesla ziet de maan aan voor een verkeerslicht. En dat heeft gevolgen..

Als Tesla Autopilot nou dacht dat het een onschuldig object was had er niets aan de hand geweest. Echter, omdat het denkt dat het een verkeerslicht is grijpt het systeem in. De auto kan remmen bij het opeens wel heel dichtbij komen van de maan, eh, het verkeerslicht.

Beelden van de bug zijn door Jordan Nelson op Twitter gedeeld en bij Elon Musk onder de aandacht gebracht. Wat je ziet in de video is dat de Tesla gewoon op een kaarsrechte weg aan het rijden is. Echter om de zoveel meter komt er vliegensvlug een verkeerslicht in beeld. De auto remt daarbij telkens een beetje. De maan die hoog aan de hemel staat is in dit geval een verkeerslicht, maar de Tesla ziet dit toch echt anders.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Een bijzondere bug, want de vorm van de maan kun je aan allerlei dingen linken, maar toch niet aan een verkeerslicht? Het filmpje op Twitter is inmiddels meer dan 800.000 keer bekeken. Kortom, deze bug is onder de aandacht bij de Amerikaanse autofabrikant, bekend van de Model S, Model X en Model 3. Middels een software update moet dit issue aangepakt worden.