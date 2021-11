Fanatec onthult peperduur PlayStation 5 stuur

Dit stuur voor de PS5 komt met een set pedalen. Maar alsnog is de nieuwe Fanatec Gran Turismo DD Pro aan de prijzige kant.

Wat is jouw budget voor een mooi racestuur? Mag deze meer kosten dan de console waar je op speelt? Als dit laatste niet het geval is moet je zeker niet aan de nieuwe Fanatec Gran Turismo DD Pro denken. Het is een geweldig mooi stuurwiel, maar daar zit ook een geweldige prijskaartje aan vast. Je moet namelijk 699,95 euro neertellen voor dit PS5 stuur! Wow. Een behoorlijke smak geld.

Er zit een reden achter dit prijskaartje. Dat kun je teruglezen in de naam Pro. Dit is voor de professional en liefhebber van esports of simulatie racers. In maart 2022 lanceert Polyphony Digital de nieuwe racegame Gran Turismo 7. Een titel waar veel fans halsreikend naar uit kijken. Fanatec heeft het PS5 stuur in een partnerschap met Polyphony Digital ontwikkeld. De beste speelervaring krijg je dus op Gran Turismo 7 op de PlayStation 5.

Je kunt serieuze force feedback verwachten voor deze prijs. Ook is het PS5 stuur mooi afgewerkt en is er zeker niet bezuinigd op de gebruikte materialen. In de uitgebreide video hieronder krijg je alvast een idee wat je zoal kunt verwachten.