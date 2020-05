Fans Fortnite moeten nóg langer wachten op nieuw seizoen

Foto @EpicGames

Epic Games stelt Fortnite seizoen 3 van chapter 2 wederom uit. Wat is er toch aan de hand bij de ontwikkelaar?

Epic Games stelt Fortnite chapter 2 seizoen 3 wederom uit. Het is de tweede keer dat dit betreffende seizoen uitgesteld wordt. Dat roept toch wel de vraag op wat er in hemelsnaam aan de hand is bij de Amerikaanse uitgever. Okay, dit was een gigantisch druk seizoen, maar zou dit niet prioriteit moeten hebben?

Fortnite chapter 2 seizoen 3

In eerste instantie zou Fortnite seizoen 3 op 30 april uit komen. Dat werd al snel uitgesteld naar 4 juni. Nu, een kleine week voor de nieuwe releasedatum gooit Epic Games het plan weer om. De nieuwe releasedatum voor Fortnite chapter 2 seizoen 3 is nu 11 juni.

Problemen bij Epic?

Epic Games verzet dus wederom de releasedatum. Fans zullen zich dan ook afvragen wat er in godsnaam aan de hand is bij het Amerikaanse bedrijf. Begin maart leek het erop dat Fortnite’s populariteit een beetje op was. Ook moest Epic de hand over het hart strijken met betrekking tot de mobiele versie van hun game. Fortnite ging na veel getouwtrek toch naar de Google Play Store.

Dit alles suggereert dat het niet helemaal lekker gaat met Fortnite. Het zou eventueel kunnen dat de coronacrisis ook invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het nieuwe seizoen. Niet dat we daadwerkelijk zouden weten waarom Epic het tweede seizoen wéér uitstelt; zoals ook uit de blogpost blijkt is het bedrijf alles behalve transparant.

Druk seizoen

Aan de andere kant moet gezegd worden dat Fortnite juist een ontzettend drukke periode achter de rug had. Er werd een nieuw ‘spelers’record gevestigd, Christopher Nolan promoot zijn nieuwe film in-game en OnePlus kondigt een samenwerking aan. Fortnite doet dus genoeg andere dingen.

Desalniettemin moet je je afvragen of deze rand-activiteiten het waard zijn om de daadwerkelijke ontwikkeling van de game uit te blijven stellen. Want laten we eerlijk zijn, Fortnite is geen game meer, maar een marketingmachine. Alles en iedereen wil een cross-promotie met het spel. En dat terwijl de tientallen miljoenen spelers maar wachten op nieuwe gameplay-content.