Fans smeken Sony massaal om Days Gone 2 - Apparata

Sony wil geen vervolg op de zombiegame Days Gone meer maken, maar daar zijn fans het totaal niet mee eens, zo blijkt uit een grote petitie voor Days Gone 2.

Ondanks het gigantische verkoopsucces van zombiegame Days Gone, kondigde Sony recentelijk aan geen deel 2 te maken. Fans zijn daarentegen bijzonder verontwaardigd door deze keuze. Middels een petitie eisen ze van Sony dat er een Days Gone 2 komt. Ondertussen hebben al ruim 80.000 gamers getekend. Zal Sony wederom bezwijken onder de druk?

Fans smeken om Days Gone 2

Het originele Days Gone leek een van de meest indrukwekkende zombie-games ooit te worden. Het eindresultaat was daarentegen niet zo eenduidig. Hoewel de game een relatief commercieel succes werd (en nu naar PC komt), bleek de game niet aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. De open wereld werd als leeg bestempeld, terwijl het verhaal door velen als oninteressant werd gezien. Op een technisch en grafisch niveau is daarentegen iedereen het eens; Days Gone is indrukwekkend.

Kortom, genoeg reden voor Sony’s Bend Studio om alle goede dingen van het eerste deel mee te nemen naar een inhoudelijk beter tweede deel. Toch werd de pitch van de ontwikkelaar door Sony afgeslagen. Zonde, zo stellen vele fans, want Days Gone 2 had een hoop kunnen leren van zijn voorganger. Vandaar dat al 80.000 mensen expliciet vragen om een vervolg.

Hoewel dergelijke acties doorgaans vrij weinig uithalen, is de navolging van deze petitie al behoorlijk groot. Het doel is uiteindelijk om 150.000 handtekeningen te verzamelen. Ook dan is het maar de vraag of Sony wederom bereid is om tientallen miljoenen in het project te investeren.