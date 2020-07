Far Cry 6 krijgt bekende Breaking Bad acteur als schurk

Breaking Bad acteur Giancarlo Espocito zal de schurk vertolken in het aankomende Far Cry 6 van Ubisoft.

Far Cry 6 werd gisteren voor het eerst gelekt door de officiële PlayStation Store (Hong Kong). De lek toonde onder andere gameplay details, releasedatum en een veelzeggend poster. Op dat poster staat een zeer bekend gezicht. Enkele uren later accepteert uitgever Ubisoft dat het nieuws bekend is en lanceren zelf een officiële teaser trailer. De hoofdpersoon: Gus Fring uit Breaking Bad.

Far Cry 6 heeft Giancarlo Espocito als bad guy

De gelekte productpagina toont onder andere de bovenstaande poster. Daarop zien we duidelijk het toch wel iconische gelaat van Giancarlo Espocito. De Amerikaanse acteur is vooral bekend van zijn iconische schurkenrol als Gus Fring in Breaking Bad. Hij vertolkt daarnaast ook (veelal schurken) rollen in de Maze Runner-franchise en recentelijk in The Mandalorian.

Check de officiële teaser trailer fan Far Cry 6 hieronder:

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Gameplay

Verder lekken ook verdere details over Far Cry 6 uit. Zo leren we dat je een vrijheidsstrijder genaamd Danny Rojas speelt. Je probeert het eiland van Yara te bevrijden van de tirannie van de bad guy, Anton Castillo. Dat doe je op basis van de beschrijvingen zoals we gewend zijn in de open wereld-franchise. Je verslaat outposts, bevrijd stukken van de wereld en doet missies voor de guerilla strijders.

Onthulling en release datum

We weten op basis van de gelekte pagina tot slot dat de game op 18 februari 2021 uit zal komen. Vermoedelijk is dit de eerste next-gen game in de franchise die tevens op de PlayStation 4 en Xbox One uit zal komen. Morgen weten we dat zeker, want tijdens Ubisoft’s evenement UbiForward zal het Franse gamebedrijf Far Cry 6 officieel aankondigen. Ook krijgen we dan waarschijnlijk officieel de reeds gelekte gameplay van Assassin’s Creed: Valhalla te zien.

