Far Cry 6 lanceerdatum bekend. En ook wat waanzinnige wapens - Apparata

Far Cry 6 zou begin dit jaar komen, maar helaas. Nu is de lanceerdatum bekend en weten we meer over de waanzinnige wapens die in de game zitten!

Steeds meer producenten van games geven informatie over de lancering van hun titels. De releasekalender stroomt dan ook aardig vol. Ubisoft heeft nu aangekondigd dat Far Cry 6 uitgebracht gaat worden op 7 oktober 2021.

Het spel zal komen op de PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 en Google Stadia. Als je het op PS4 of Xbox One koopt, krijg je een gratis upgrade naar de versie van de huidige generatie. De game zou oorspronkelijk in februari komen, maar corona gooide roet in het eten.

Far Cry 6 lanceerdatum

Oké, de lanceerdatum is dus in oktober. Maar wat kunnen we nog meer verwachten? Ubisoft heeft al een tipje van de sluier opgelicht. In plaats van te wachten tot de E3-showcase over een paar weken, heeft de uitgever een eerste blik op de gameplay gegeven. Dit deden ze in een live- stream, enkele dagen geleden. Far Cry 6 speelt zich af in Yara, een fictieve versie van Cuba, waar je Dani Rojas bestuurt (het is aan jou of de hoofdpersoon een man of een vrouw is).

Waanzinnige wapens

In het spel kan je enkele bizarre wapens gebruiken, wat het spel ook weer uniek maakt. Je kunt alles gebruiken wat in je voordeel is. Bijvoorbeeld wapens die sardineblikjes, batterijen en motorfietsmotoren gebruiken. Het beste van alles is dat er een dodelijke cd-launcher is die Los del Rio’s “Macarena” afspeelt. Ge- wel- dig.

Maar dit is niet alles, nee. Je kunt een Supremo-rugzak uitrusten met een op stripboeken geïnspireerd speciaal wapen, zoals een jetpack, raketwerper of vlammenwerper. Er zijn aangepaste voertuigen en paarden om je te helpen de weg te vinden. Dit belooft veel goed, nu maar hopen dat ze deze lanceerdatum van Far Cry 6 wel gaan halen.