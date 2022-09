Farmbot, moestuinrobot voor drukke mensen

Farmbot Genesis, het dure, maar zeer uitgebreide vlaggenschipmodel. Bron/copyright Farmbot, fair use

Een moestuin is een geweldige manier om aan veel goedkope en gezonde groente, zonder bestrijdingsmiddelen, te komen. Een klein probleem is dat het wel tijd kost om de planten in de moestuin bij te houden. Tijd die we niet altijd hebben. Kan de Farmbot zorgen voor de terugkeer van de moestuin, ook voor mensen met minder tijd?

Farmbot: een CNC die een stuk land onderhoudt

Net zoals de meeste 3D printers, CNC machines en lasercutters maakt de Amerikaanse Farmbot gebruik van een groot XY-frame. De robotkop kan op die manier elk plekje bereiken binnen het frame. Bij het grootste model, de Farmbot Genesis XL, is dat zelfs een oppervlakte van 3 x 6 m.

Daarop kan je natuurlijk heel wat groenten kweken, naar schatting genoeg voor een familie van vier personen. In een klimaat met een duidelijke winter zoals in Nederland is het dan wel handig dat je er een kas overheen zet. Op die manier kan je verzekeren dat er het hele jaar door genoeg groente is, ook in de winter.

Hoe werkt de Farmbot?

Farmbot heeft een aantal gespecialiseerde koppen die met behulp van een magnetische houder af en aan geschakeld kunnen worden. Dat wil zeggen dat als je de landbouwrobot via de Farmbot app op je smartphone bepaalde opdrachten geeft, hij zelf de juiste kop uit de houder plukt.

Met deze koppen kunnen handelingen verricht worden zoals zaaien, onkruid wieden, water sproeien, mest geven en de bodem bewerken. Dus in feite is deze robot meerdere landbouwwerktuigen in een.

Open source en onbeperkt aanpasbaar

Een andere krachtige feature van Farmbot is dat hij open source is en onbeperkt aanpasbaar. Ben je een beetje handig met techniek en programmeren dan kan je de robot dus precies aanpassen zoals jij dat wil. Bijvoorbeeld, een heel interessante optie, ervoor zorgen dat het oppervlak wat groter wordt zodat je meer plezier hebt van je robot. De meeste mensen kiezen voor een kleine oppervlakte omdat hun tuin niet zo groot is, maar als jouw achtertuin heel groot en lang is, dan kan het interessant zijn een grote robot te bouwen.

Kan de robot uit, economisch gezien?

Op dit moment stoppen veel tuinders in Nederland met hun kassen. De oorzaak hiervan zijn de hoge gasprijzen. Naar verwachting zal dit leiden tot veel schaarste en dus hogere prijzen voor groenten.

De duurste, maar vanwege de grote oppervlakte wel interessantste robot uit de serie, de Farmbot Genesis XL, kost rond de € 5000 waar dan nog de importbelasting en btw overheen gaat. Maar ook groente is erg duur, denk al gauw aan €1 tot €2 per kilo of meer. Waarschijnlijk wordt dat in de toekomst dus meer.

En aangezien we van het voedingscentrum per persoon toch zeker 200-400 g groenten moeten eten, komt dat per maand voor een gezin met twee kinderen naar schatting wel op een kleine € 100. Dat zou betekenen dat je dit duurste model er in ongeveer vier jaar tot vijf jaar uit hebt.

Wel moet er dan natuurlijk nog een kas overeen en die zijn ook niet goedkoop. En je moet een stroomaansluiting en waterleiding hebben. Een budgetoptie is de Farmbot Express XL, die rond de helft van de Genesis XL kost. Deze heeft maar één toolhead met de drie functies zaaien, sproeien en wieden, dus minder mogelijkheden. Maar heb je er wel sneller uit.

De Farmbot Express XL is een wat goedkopere, minder uitgebreide uitvoering van de Farmbot. Bron/copyright Farmbot, fair use

