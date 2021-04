Fast and Furious gratis in bioscopen in V.S. - Zo kijk je ze hier - Apparata

Alle Fast and Furious films zijn binnenkort gratis in de bioscoop te zien in de V.S., maar wij hebben een manier om dat ook in Nederland te ervaren.

Als goedmakertje voor het feit dat Fast and Furious 9 weer is uitgesteld, lanceert Universal een geniale marketingstunt. Vanaf eind deze maand zijn letterlijk alle Fast and Furious-films gratis in bioscopen in de V.S. te zien. Elke vrijdag heeft Universal geregeld dat fans in chronologische volgorde alle films kunnen checken. Helaas geldt dat niet voor ons, maar gelukkig kunnen we het evenement hier ook nabootsen met een Netflix-abonnement.

Fast and Furious in z’n geheel gratis

Ondanks COVID-restricties en de gigantische kosten heeft Universal geregeld dat meer dan 500 bioscopen in de V.S. iedere vrijdag een Fast and Furious-film gratis uitzenden. Vanaf 30 april beginnen de ‘Fast Fridays’ met The Fast and the Furious. Dat loopt door tot en met 18 juni, want dan draaien bioscopen de meest recente film, The Fate of the Furious. En aangezien fans op dat moment het ritme lekker in het systeem hebben, start de bioscooprelease van F9 uiteindelijk op vrijdag 25 juni.

Het komt niet vaak voor dat filmstudio’s zo ver gaan om een film te promoten. Aan de andere kant is de franchise ontzettend populair en daarnaast behoorlijk lucratief. Daarnaast moet Universal natuurlijk extra haar best doen om klanten in de bios te krijgen. Met wat ouderwetse conditionering zal Fast and Furious 9 ongetwijfeld een van de grootste (zo niet de grootste) box-office knaller van dit jaar worden. Veel concurrentie is er natuurlijk niet.

Zelf een Furious feestje organiseren?

Mocht je dolgraag ook het evenement ervaren, maar geen zin hebben om helemaal naar de Verenigde Staten te rijden, dan hebben we een oplossing. Alle Fast and Furious-films staan namelijk op Netflix.

Door het onderstaande releaseschema aan te houden, kijk je iedere week een Fast-film met als afsluiter de release van F9. Als kleine kanttekening, Fast and Furious 9 komt in Nederland twee weken later op donderdag pas uit. Wil je met het Amerikaanse schema meelopen, dan check je hier de details.