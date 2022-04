Fiets accu actieradius: wat is dat?

De actieradius van je elektrische fiets weten is belangrijk. Er is namelijk weinig vervelender dan een mooi ritje gepland te hebben, maar stil komen te staan omdat de accu van je fiets leeg is.

Wat is precies een actieradius en hoe weet jij hoe lang jij op je elektrische fiets met een volle accu kan fietsen?

Actieradius van de elektrische fiets

De actieradius is het aantal kilometers wat je nog kan fietsen met een volle accu. Deze actieradius is afhankelijk van een aantal zaken, zo is het maar de vraag hoeveel Watt jij per uur van je elektrische fiets gebruikt.

Als je een elektrische fiets gaat kopen staat de actieradius van die fiets er altijd bij. Neem de populaire Pegasus Siena E7F Plus, deze elektrische fiets heeft een actieradius tussen de 50 en 110 kilometer.

Dit houdt in dat je bij gebruik op het hoogste wattage je 50 kilometer kan fietsen met een volle accu. Als je de accu alleen maar licht gebruikt kun je zelfs tochtjes van 110 kilometer maken voordat je opnieuw moet opladen.

Actieradius op je display

Je bent natuurlijk niet altijd in staat om precies te weten hoeveel kilometer je rijdt en in te schatten hoeveel van de accu je gebruikt. Daarom vind je de actieradius ook terug op het display van de elektrische fiets.

Tijdens een fietstocht kun je zo precies in de gaten houden hoe ver je nog kan fietsen met de accu op dat moment. Op basis daarvan kun je een route bepalen of minder van de accu vragen om zo verder te kunnen fietsen.

Waar is de actieradius van afhankelijk?

Zoals gezegd is de actieradius afhankelijk van de snelheid waarop je fietst, dit bepaald namelijk hoeveel elektriciteit je gebruikt. Er zijn ook nog een aantal andere zaken die er toe doen bij het bepalen van de actieradius.

Een belangrijke is het niveau waar je de ondersteuning op hebt staan. De meeste elektrische fietsen hebben meerdere niveaus en het hoogste ondersteuningsniveau vraagt natuurlijk veel meer energie dan het laagste.

Verder zijn ook de weersomstandigheden van belang, in de kou is het bijvoorbeeld lastiger voor de accu om de elektriciteit er uit te krijgen. Ook zaken als bandenspanning zijn van belang voor je actieradius, hoe harder je banden, hoe minder weerstand en dus is er minder elektriciteit nodig.

Ook al zijn alle omstandigheden gelijk en fiets je op hetzelfde ondersteuningsniveau, er kan nog steeds een verschil tussen de actieradius van 2 elektrische fietsen zitten. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de fiets.

De ene accu kan met 300 watt nog veel meer ondersteuning bieden dan de ander en dat heeft alles te maken met de technische staat van de accu. Naast de kwaliteit van de accu kan ook de leeftijd een grote rol spelen in de actieradius.

Welke elektrische fietsen hebben de beste actieradius?

Op de meeste elektrische fietsen kun je minstens 30 kilometer fietsen, maar er zijn ook fietsen die een actieradius van 70 tot 140 kilometer beloven. Zorg dat je voor je aankoop goed in gedachten hebt hoe lang de fietstochtjes zijn die jij wilt maken.

Bij een aankoop van een elektrische fiets is dit dan ook één van de belangrijkste aspecten om je aankoop op te baseren. Fiets je elke dag naar het werk 10 kilometer verderop? Dan is elke elektrische fiets prima, maar moet je een stuk verder? Dan vallen er al snel een hoop elektrische fietsen af.

De Gazelle Chamonix T10 HMS 2022 is op dit moment de elektrische stadsfiets met één van grootste actieradiussen. Je kunt op deze elektrische fiets minimaal 80 kilometer en maximaal 150 kilometer fietsen op een volle accu.