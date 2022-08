Fietsen en gezondheid: Waarom is fietsen zo gezond voor je?

Dat bewegen en dus fietsen gezond voor je is, weten we allemaal. Fietsen wordt gezien als een laagdrempelige manier van bewegen.

Iedereen kan op de fiets stappen en je hebt er bijvoorbeeld geen abonnement voor nodig. In dit artikel lees je waarom fietsen zo gezond voor je is.

Feiten en cijfers over de gezondheidsvoordelen van fietsen

Naarmate je meer afstand af gaat leggen op je fiets, stijgt de ervaren gezondheid. Het omgekeerde geldt ook: een afname in afgelegde fietsafstand leidt tot een minder gezond gevoel. Het reizen met de elektrische fiets of lopen blijkt geen effect te hebben op de ervaren gezondheid. Ook voor mensen met obesitas geldt dat ze zich gezonder voelen als ze meer fietsen.

Ben je benieuwd naar de gezondheidsvoordelen van fietsen? Lees hier enkele cijfers die aangeven hoe gezond fietsen is voor je:

Er worden 21,6 % minder sombere dagen ervaren als je regelmatig fietst;

Je leeft 280 dagen langer wanneer je elke dag minder dan 5 kilometer fietst;

Er is 40% minder kans als je fietst om te sterven aan kanker;

Ook is er 52% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten bij regelmatig fietsen.

Wil je graag werken aan een betere gezondheid? Probeer dan eens om wat fietstochten te maken! Nog geen goede (elektrische) fiets voor deze fietstochten? Lees hieronder wat de beste elektrische fiets van 2022 is en ervaar zelf de voordelen!

Beste elektrische fiets van 2022

Op 10 maart 2022 werd de Sparta d-Rule Energy bekroond tot één van de beste fietsen van het jaar 2022. De Fiets Awards is een initiatief van verschillende organisaties, waaronder de RAI vereniging, ANWB en BOVAG. Ieder jaar worden er awards uitgereikt op het gebied van fietsen in wisselende categorieën.

De e-bike van Sparta ontving de award in de categorie urban. Je kan de Sparta d-Rule Energy aanschaffen in de kleuren geelmat of olijfgrijs.

Vind je de maximale trapondersteuning van 25 kilometer per uur niet voldoende? Dan is er de speed pedelec. Deze snellere variant van de elektrische fiets kan snelheden behalen tot 45 kilometer per uur.

Wil je meer weten over het kopen van een speed pedelec? Lees dan meer in het artikel ‘Welke speed pedelec kopen?’