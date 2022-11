Fietsendiefstal: hoe staat het ervoor in Nederland?

In Nederland worden er veel meer fietsen gestolen dan vaak wordt gedacht. Naast dat het stelen van fietsen als maatschappelijk probleem wordt gezien, is er ook grote materiële en immateriële schade. Fietsendiefstal is het zwaarste diefstalfenomeen van alle vermogensdelicten. In 2021 zijn er in totaal 735 duizend fietsen en e-bikes gestolen. Dit zijn alleen nog maar de gestolen tweewielers, waarvan een melding is gedaan. Dit aantal zou uiteindelijk hoger uitvallen.

Ondanks dat het aantal gestolen fietsen in Nederland in de afgelopen 2 jaar fors is toegenomen, is er bij de politie te weinig inzet om deze misdrijven op te gaan lossen – aldus Guus Wesselink, voorzitter van Stichting Aanpak Fiets en E-bike diefstal. Deze Stichting – ook wel S.A.F.E. genoemd, bestaat uit ruim 20 organisaties. De focus van S.A.F.E. ligt met name op preventie.

Bijeenkomst ‘Stop Heling, Stop Misdaad’

Afgelopen 20 oktober is er tijdens de bijeenkomst ‘Stop Heling, Stop Misdaad’ aandacht geweest voor vermogensdelicten. Hieronder valt onder andere de aanpak voor fietsendiefstal. Tijdens deze bijeenkomst heeft S.A.F.E. een workshop gegeven over fiets- en e-bike diefstal. Het is vooral belangrijk dat de overheid beter controleert en daders steviger aangepakt moeten worden.

Nederlanders negeren basisadviezen

Een tweede slot gebruiken – inclusief keurmerk – en deze bevestigen aan een vast object zijn voorzorgsmaatregelen waarmee je fietsendiefstal (deels) kunt voorkomen. Uit onderzoek van RAI Vereniging en het onafhankelijke ART Keurmerk blijkt dat slechts 36% van de Nederlanders gebruik maakt van minimaal twee sloten. Slechts een kwart stalt zijn of haar fiets in het licht.

Aantal gestolen elektrische fietsen neemt toe

S.A.F.E. luidt de noodklok. Met name het aantal elektrische fietsen die worden gestolen neemt toe. In twee jaar tijd was er een toename te zien van 75%. Amsterdam staat met stipt op nummer 1 van de stad waar de meeste fietsendiefstallen plaatsvinden. Treinstations, winkelgebied of in woonwijken zijn de hotspots voor fietsendieven. Na de e-bike, zijn het de ‘normale’ stadsfietsen die erg in trek vallen.

Stevig slot met keurmerk

Wat je zelf het beste kunt doen om diefstal te voorkomen? Twee fietssloten – inclusief keurmerk – bevestigen aan een vast object, zoals hekwerken of lantarenpalen. Ben je thuis? Laat je (elektrische) fiets dan zeker niet voor de deur staan met een open slot. Zet je fiets in de schuur en doe ook hier de fiets op slot.

Een stevig slot aanschaffen met keurmerk?