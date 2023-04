Fietsersbond benadrukt noodzaak verkeersveiligheid aan te pakken

In 2022 zijn er in Nederland 737 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk, zo laten de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Van de 737 slachtoffers in totaal, ging het om 291 fietsers en 225 inzittenden van auto. De overige 221 verkeersdoden betreft voetgangers, motorrijders en bestuurders van een scootmobiel.

De 291 fietsers die in 2022 om het leven zijn gekomen bij een ongeluk betekent een stijging van 40%, in vergelijking met 2021. Directeur van de Fietsersbond, Esther van Garderen, roept de overheden op meer werk te maken van veiliger fietsen.

Meer fietsdoden onder 75-plussers

In 2021 waren er 94 verkeersdoden onder fietsers met een leeftijd van 75 jaar of ouder. Een jaar later is dit aantal gestegen naar 150 slachtoffers. Volgens de Fietsersbond is deze stijging vooral de oorzaak van ouderen die steeds vaker op de fiets stappen voor een mooie fietstocht. De populariteit van e-bikes zal hier ook een bijdrage aan leveren. Kwetsbare groepen zoals 75-plussers moeten goede voorlichting krijgen over het veilig gebruik van (elektrische) fietsen. Daarnaast is het ook belangrijk op de hoogte te zijn van de voordelen van het dragen van een helm.

Utrecht de enige provincie met minder fietsdoden

De provincie Utrecht heeft als enige provincie in Nederland te maken met een daling van het aantal fietsdoden; van 20 naar 12. Goed nieuws voor de fietsers onder ons die in Utrecht wonen en werken. Maar hoe kan het in deze provincie zijn afgenomen, terwijl er in de rest van Nederland juist meer verkeersslachtoffers zijn? Met name in Brabant zijn het aantal dodelijke fietsslachtoffers flink toegenomen. Ook daar heeft van Garderen een antwoord op. Utrecht loopt namelijk voor in het investeren in fietsinfrastructuur. En dat loont, zo blijkt ui deze cijfers.

Wist je dat Utrecht door de CNN is verkozen tot de beste stad ter wereld om te fietsen?

Wat kun je zelf doen om een fietsongeluk te voorkomen?

Helaas is er niets wat je kunt doen aan overvolle fietspaden, ongelukkig geplaatste paaltjes en de soms niet oplettende automobilisten. Er zijn wel een aantal tips waarmee je de kans op een fietsongeval verkleind.

#1 Zorg altijd voor goede verlichting

Allereerst is het noodzakelijk om altijd te beschikken over goede verlichting wanneer je op de fiets stapt. Tussen zonsondergang en zonsopgang en overdag als het zicht belemmerd wordt, wat bijvoorbeeld het geval is bij mist, ben je verplicht om je licht aan te zetten. Doe je dit niet? Dan loop je het risico een boete te krijgen van 60 euro. Niet alleen kun je zelf de paden beter zien met verlichting. Ook ben je beter zichtbaar voor andere weggebruikers.

#2 Laat tijdens het fietsen je smartphone in je jaszak

Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat gebruik maken van je smartphone op de fiets de kans op een ongeluk minstens 25 keer zo groot maakt. Je telefoon gebruiken op de fiets is dus zo risicovol dat ook de politie hierop handhaaft. Heb je een telefoon in je handen terwijl je fietst? Dan kun je rekenen op een boete van 95 euro.

Met een telefoonhouder fiets je handsfree, veilig en voldoe je aan de regels. Wil je een smartphonehouder aanschaffen?

#3 Hang geen bagage over je stuur

Doe je vaak boodschappen met de fiets en hang je vervolgens je zware tassen aan je stuur? Levensgevaarlijk! Je stuurt een stuk lastiger en ook je fiets is minder stabiel. Shaf inplaats daarvan een transportfiets aan, waar standaard een voorrekje en bagagedrager bij wordt geleverd. Of koop zelf fietstassen, fietsmanden en een bagagedrager.