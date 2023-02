`Fietsersbond waarschuwt voor ongelukken in Apeldoorn

De Fietsersbond Apeldoorn is boos over de nieuwe wildroosters die de gemeente in Apeldoorn heeft geplaatst. De spijlen lopen schuin in plaats van recht. De gemeente heeft aangegeven dat de roosters veilig zijn voor verkeer. Toch heerst er twijfel of er wel voldoende is nagedacht over de veiligheid voor fietsers.

Waarom worden er wildroosters geplaatst?

Een wildrooster wordt ook wel een veerooster genoemd. Dit rooster in de grond van een weg of pad moet ervoor zorgen dat het wild of vee in een bepaald gebied niet kan ontsnappen. Het gaat vooral om wilde zwijnen, edelherten, damherten en reeën. Voor voetgangers, fietsers en overig verkeer is het mogelijk om over het rooster te lopen of te rijden. Maar is dit ook het geval in Apeldoorn?

Media-aandacht voor ophef wildrooster

‘Hier gaan ongelukken gebeuren’ is wat de Fietsersbond Apeldoorn heeft laten weten. De situatie rondom de wildroosters heeft gezorgd voor veel media-aandacht. Omroep Gelderland heeft een korte reportage gemaakt. Zo wordt gezegd dat dit nieuwe rooster niet meer beschikt over horizontale spijlen, maar spijlen in een hoek van 45 graden. Dit moet zorgen voor minder lawaai.

Benieuwd naar de reportage? Je ziet het in de video hieronder:

Wat is het resultaat van de ophef?

De Fietsersbond vindt het nieuw ontworpen wildrooster levensgevaarlijk. Ondanks dat de gemeente Apeldoorn heeft laten weten dat het rooster veilig is, wordt er toch een compromis gedaan. In een volgend nieuw geplaatst rooster wordt er 70 centimeter ‘normaal’ rooster geplaatst.

Wat kun je zelf doen om veilig onderweg te zijn?

Hoe fijn fietsen ook wordt ervaren, het is niet zonder risico’s. Vooral bij ouderen en kinderen is het noodzakelijk om veiligheid op je fiets onder de aandacht te brengen. Momenteel geldt er een helmplicht voor alle motorrijders en bromfietsers. Hieronder valt ook de speed pedelec: de elektrische fiets die een snelheid kan behalen tot 45 kilometer per uur.

Door het dragen van een fietshelm kan ernstig letsel worden voorkomen. De kans op ernstig letsel na een ongeluk is 60% kleiner voor fietsers die een helm ophadden toen het ongeluk plaatsvond. De kans op een dodelijk hersenletsel met een fietshelm wordt 71% kleiner.

