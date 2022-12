Fietsersbond zet zich in voor basisrecht: meer kinderen op de fiets naar school

Veilig als kind naar school kunnen fietsen is een basisrecht. Toch zijn er veel obstakels onderweg. Zo zijn er bijvoorbeeld gevaarlijke kruisingen, straten waar geracet wordt en wegen zonder overzicht. In Eindhoven dachten leerlingen zelf mee over hoe het fietsen naar school nóg veiliger kan worden.

Fietsersbond actief in Eindhoven

Afgelopen 2 december gingen Arjen Klinkenberg, Caroline Dekker en Jaap Kamminga van de Fietsbond naar de basisschool de Troubadour in Eindhoven toe. Samen met 120 leerlingen inclusief leerkrachten werd er gekeken naar de veiligheid van kinderen die naar school komen lopen of fietsen. Op deze dag vond er een buurtsafari plaats voor de kinderen om de omgeving te verkennen.

Tijdens deze bijeenkomst werd een punt ontdekt met allemaal bandensporen door een gras. Dit terwijl auto’s op dit punt verboden zijn. De wethouder – die ook aanwezig was – beloofde om hier wat aan te doen.

Fietsgeluk voor kinderen

Kinderen die op de fiets naar school kunnen gaan is erg belangrijk. Fietsen is bijvoorbeeld goed voor de gezondheid. Eén van belangrijkste westerse problemen wordt met fietsen voorkomen: obesitas. In 2021 hadden 15,5 procent van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud overgewicht. Onder de 4-12 jarigen betekende dit opnieuw een stijging van het aantal kinderen met obesitas. Het percentage voor kinderen van de 12 tot 15 jaar met overgewicht bedraagt 15,9 procent.

Kopen van een fiets op maakt

Naast de veiligheid rondom de scholen, kun je als ouder zelf ook wat doen aan je kind veilig laten fietsen. Zo is bijvoorbeeld een fiets op de groei kopen niet verstandig. Kinderen voelen zich namelijk minder zeker op een fiets die te groot zit. Ook is het gevaarlijk. Je kind komt lastig bij de grond als hij of zij tot stilstand probeert te kopen.

Op zoek naar een passende fiets voor je kind?