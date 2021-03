Fietsfabrikant wordt partner van medeoprichter Tesla. Maar niet om auto’s of fietsen te maken - Apparata

Fietsfabrikant Specialized gaat samenwerken met de medeoprichter van Tesla om een hardnekkig probleem aan te pakken.

Wat hebben Tesla en Specialized gemeen? Juist, ze gebruiken allebei accu’s. En veel! De e-bikes hebben in alle opzichten op dit moment de wind mee. Tijdens het begin van de pandemie trok iedereen erop uit met de fiets. En ja, dan wil je ook wel een nieuwe. En zo’n handige elektrische fiets geef je toch lekker een duwtje in je rug. De verkopen van elektrische fietsen stijgen hard. Maar nu zitten veel fietsfabrikanten met hetzelfde probleem. Want wat doen ze met de batterijen als ze geen power meer hebben om te mee trappen? Het is niet duurzaam en dus niet goed voor de natuur om ze volledig af te schrijven. Veelal zitten er nog waardevolle onderdelen in.

Samenwerking fietsfabrikant en medeoprichter Tesla

Fietsfabrikant Specialized is de op twee na grootste e-bike-producent in de Verenigde Staten. Het bedrijf zocht samenwerking met voormalig Tesla medeoprichter Straubel. Het bedrijf van Straubel, genaamd Redwood Materials, recyclet batterijen voor grote elektrische voertuigen. In een bericht op The Verge beschrijft het bedrijf dat het de lege fietsaccu’s gaat beoordelen op twee dingen. Het eerste wat het bedrijf doet is kijken of componenten, zoals connectoren en beugels, mogelijk hergebruikt kunnen worden. Vervolgens kijken ze of ze de batterijen zelf nog kunnen verwerken. Het bedrijf kan kobalt, nikkel en koper uit de oude batterijen halen en deze vervolgens verwerken in nieuwe. Handig.

Terugkrijgen

De fietsen van Specialized bevinden zich in heel Amerika en daarbuiten. Het is natuurlijk een hele opgave om de accu’s weer terug te krijgen. En dan het liefst ook zonder teveel gebruik te maken van fossiele brandstoffen voor het transport. Dat gaan ze doen door een pilot te draaien in Amerika, waarbij ze zelf de accu’s ophalen. Ook gaat de verwerking in Amerika plaatsvinden, zodat het niet helemaal verscheept hoeft te worden naar de andere kant van de wereld. Een andere reden is dat er in Amerika strengere regels zijn. In ontwikkelingslanden worden mensen onderbetaald om ze af te breken en bruikbare materialen terug te winnen. Tevens is er nauwelijks oog voor veiligheid en milieubescherming.

Goede ontwikkeling dus en we zijn benieuwd of grote bedrijven die accu’s gebruiken in Nederland, het voorbeeld van fietsfabrikant Specialized en de medeoprichter van Tesla zullen volgen.